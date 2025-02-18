İYİ Parti Afyonkarahisar il başkanı Muhammet Mısırlıoğlu kaza ile ilgili açıklama yaptı

İlyas Kaan Taytak/ Afyonkarahisar

AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası kazaya karışan aracın İl Özel İdaresi'ne ait olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine bir açıklama yapan İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, "Devletin malını babasının malı gibi kullananlara bir çift sözüm var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin devleti sömürme konusunda hiç kimseden çekinmediği ortada. Geçtiğimiz günlerde kaza yaptıkları aracın da İl Özel İdaresi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Hatta İl Başkanının ilçe ziyaretlerinde ve siyasi seyahatlerinde genellikle bu aracı kullandığı, tabiri caizse kendine devletin malını tahsis ettiği söyleniyor. Her fırsatta adaletten bahsedenler kul hakkı yemekten hiç çekinmiyor. Umarız ki bu kaza gerçek anlamda maneviyatlarını güçlendirir de dinimizi sözde değil özde yaşamaya başlarlar."

AK Parti’nin aracının başka bir araca arkadan çarptığını ve süratli olduğunu da hatırlatan Mısırlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İçinde milletvekili var diye trafik cezalarından muaf oldukları için kazalardan da muaf olduklarını düşünmüş olmalılar. Son sürat kavşağa giren araç önündeki araca çarpıyor. Devletin malıyla siyasi gezilerinizi yapın, trafiği ve başka vatandaşların canını tehlikeye atın, kuralları hiçe sayın sonra da dinden imandan bahsedip sempati kazanmaya çalışın. Bizim amacımız bu işten siyasi bir malzeme çıkarmak değil. Kimsenin ciddi vir şekilde yara almamış olmasına sevindik. İlk geçmiş olsun dileklerini iletenler de bizlerdik. Ancak konu vatandaşa yapılan haksızlığa gelince orada susamıyoruz, görmezden gelemiyoruz."

Mısırlıoğlu, "ilahi adaletten nasıl kaçacaksınız?" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şoföre bir şey olsaydı hesabını kim verecek, sorumluluğu kim üstlenecekti? Kazaya karışan diğer araçtakilere bir şey olsaydı, herhangi biri canından olsaydı bu vebal kimeydi? Önünde seyreden araca arkadan son sürat çarpmışsın. Bu vurdumduymaz haller, bu kibir sizi mezara götürecek farkında değilsiniz. Millete tahsis edilmiş, devletin himayesindeki araçları babanızın malı gibi kullanmaya utanmıyor musunuz? Senelerdir yiye yiye bitiremediniz memleketi. Göz boyayan, kulak dolduran din tüccarlığınız da bir yere kadardı. Aziz milletimiz artık her şeyin farkında. Size hesap sorulamayacağını mı sandınız? Kamu kaynaklarını siyasi emellerinize malzeme ederken mazlumları, muhtaçları düşünüyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyuyor musunuz? Gün gelir hesap döner diyor musunuz? Belki fani dünya adaletinden kaçabilirsiniz ama ilahi adaletten nasıl kaçacaksınız?"