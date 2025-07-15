İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen'den 15 Temmuz mesajı

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İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen'den 15 Temmuz mesajı

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin varlığına ve demokrasimize kast eden FETÖ ihanet şebekesinin karanlık girişimi; milletimizin iman dolu göğsü, cesareti ve birlik ruhuyla bertaraf edilmiştir. O karanlık gecede tanklara, silahlara ve hain kurşunlarına karşı gövdesini siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda millet iradesine vurulmak istenen zincirin kırıldığı gündür. O gece sokakları dolduran milyonlar, Türk demokrasisinin asla teslim alınamayacağını, vatanın sahipsiz olmadığını, bayrağımızın inmeyeceğini ve ezanlarımızın dinmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucularını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarken; milletimizin birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesini sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

15 Temmuz, unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Aziz milletimizin o gece ortaya koyduğu destansı direniş, tarih sayfalarında her daim onurla anılacaktır."

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