İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığına Sercan Belgemen atandı

oturacağı Aksaray’da merak konusuydu.

Bilindiği üzere İYİ Parti Aksaray’da son seçimlerde büyük bir başarı elde etmişti. İYİ Parti Genel Merkezi bu başarının devamını istiyor olacak ki Cumali Asal’dan boşalan koltuğa Sercan Belgemen gibi iddialı bir ismi uygun gördü. Kulislerde İYİ Parti’nin yeni İl Başkanı ve teşkilatı ile 7 ay sonraki yerel seçimlere girecek olmasının parti için büyük şans olduğu konuşulmaya başlanmış.

Yeni İl Başkanı Sercan Belgemen genç yaşına rağmen Aksaray siyasetinde önemli bir figür olmayı başarmış bir isim.

Lise çağlarından beri siyasetin içinde olan Belgemen, Aksaray Ülkü Ocakları Başkanlığı gibi bir görevi başarıyla yerine getirmiş, sanayide çıraklıktan başladığı iş hayatına Aksaray Yeni Sanayi ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımları ile birçok insana iş imkanı sağlayan iş insanı durumuna gelmiştir.

Belgemen’in bu başarılı siyasi ve ticari geçmişi, İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevinde de başarılı olacağını göstermektedir.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığına atanan Sercan Belgemen, “Partimizi Aksaray’daki başarısını daha da ileriye taşımak için kurulduğu günden bu güne partimize emek vermiş, gönül vermiş kim varsa, tüm teşkilatlarımız ile uyum içerisinde hep birlikte el ele verip yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

Belgemen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Teşkilat Başkanı Satuk Buğra Kavuncu’ya İl Başkanı atanmasından dolayı teşekkür etti.

Ayrıca sağlık sorunları sebebi ile görevinden ayrılan kendinden önceki İl Başkanı Cumali ASAL’a geçmiş olsun dilekleri ile birlikte emeklerinden dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Sercan Belgemen yaptığı açıklamada:

“Genel Başkanım Sn. Meral AKŞENER ve Teşkilat Başkanımız Satuk Buğra KAVUNCU’ya beni bu kutsal göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Cumali Başkanıma geçmiş olsun diyor ve partimiz için yaptığı özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır, Cumali Başkan bu bayrağı çok iyi bir noktada bizlere teslim etti, bizler de bu bayrağı daha ileriye taşımakta kararlıyız. Son seçimlerde Aksaray’da İYİ Parti 2. parti olmuş, Sayın Turan YALDIR Vekilimizi TBMM’ye göndermiştik, inşalllah önümüzdeki yerel seçimlerle Aksaray’da 1. Parti olup belediyeler ile bu başarıyı taçlandıracağız. Bu çok zor değil, imkansız hiç değil. Yeter ki isteyelim, inanalım ve çalışalım. Aksaraylı hemşehrimiz İYİ Parti’mize çok uzak değil, konuşup, kendimizi ve projelerimizi anlatıp ikna edemeyeceğimiz seçmen yok denecek kadar az.

Buradan Sayın Genel Başkanımız Meral AKŞENER’in 26 Ağustos’ta Kocatepe’deki tarihi konuşmasında Türk Milleti’ne seslendiği gibi ben de Aksaraylı Hemşehrilerimize seslenmek istiyorum:

Hiçbir makam ve mevkiye, zihnini ipotek etmeyenleri, Hür ve millî siyaset anlayışıyla, beraber hareket etmeye davet ediyorum! Bu vatana kalbini veren, her anlayıştan Türkiye ve Aksaray sevdalılarını, liyakatli ve basiretli insanlarımızı, mücadelemize davet ediyorum! Tarihimizin, defalarca kez şahitlik ettiği; “Milletiyle beraber, ilelebet muzaffer” düsturunu, Bugün, Cumhuriyetimizin, 100’üncü yılında, yeniden canlandırmaya davet ediyorum! Millî siyasetin, iradenin ve kadroların, Türkiye’yi yönetmesi için, taşın altına, sadece ellerimizi değil, gövdemizi de koymaya davet ediyorum! Sultan Alparslan’ın yüreğindeki cesaretle, Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonundaki cesametle, Türkiye’nin, millî yükselişini, hep beraber, gerçekleştirmeye davet ediyorum!

Sözlerime bir dörtlük ile son vermek istiyorum;

Unvanımız kanımızdır. Sermayemiz canımızdır. Yükümüz imanımızdır. Vatan emrederse duramayız, cenk ederiz. Şöhret, ad, şan, bize yasak. Biz, yüzü bağlı gidenleriz. Yüce Allah, bizi bu kutlu yolda utandırmasın. Allah bize yar olsun, milletimiz var olsun. Vatanımız ebed müddet olsun.” ifadelerini kullandı.