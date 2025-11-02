YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı’nda birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği 2. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, İlçe Başkanı Melikşah Yıldız önderliğinde gerçekleştirildi.

Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, Aksaray siyasetinin geleceğini ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını geniş çaplı olarak değerlendirdi. Programın ardından resmi olarak 2. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı icra edildi.

Toplantıda, Aksaray’ın sorunları, çözüm önerileri, vatandaşla temasın artırılması, teşkilat içi disiplin ve saha çalışmalarının genişletilmesi gibi önemli başlıklar ele alındı. Katılımın yüksek olduğu toplantıda, teşkilat mensuplarının kararlılık ve motivasyonunun üst seviyede olduğu gözlendi.

Toplantıya öncülük eden İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, program sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı olarak kıymetli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte düzenlediğimiz kahvaltı programı ile 2. Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde geçen bu güzel buluşmada katkı ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte Aksaray için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yıldız’ın bu ifadeleri, teşkilat içinde güçlü birliktelik mesajı olarak değerlendirilirken; toplantı sonrasında alınan kararlarla Merkez İlçe teşkilatının önümüzdeki dönem saha faaliyetlerini daha da artıracağı vurgulandı.

İYİ Parti’nin Aksaray özelinde daha aktif, daha sahada ve daha vatandaş odaklı bir siyaset izleyeceği, ilçe yönetiminin de bu doğrultuda koordineli şekilde çalışacağı ifade edildi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. İYİ Parti Aksaray teşkilatı, önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde ve ilçelerde de benzer buluşmalar düzenleyerek hem vatandaşla buluşmayı hem de örgüt içi dayanışmayı daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.