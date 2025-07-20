İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan YALDIR, Alanya heyetini TBMM'de ağırladı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve beraberindeki heyet, Turan Yaldır’a nezaket ziyaretinde bulundu. Partinin Alanya teşkilatıyla TBMM’de bir araya gelen Yaldır, bu anlamlı ziyaretin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Yaldır yaptığı açıklamada, “İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve kıymetli teşkilatını Gazi Meclis’imizde misafir etmekten büyük mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında ülke gündemine ve parti çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Teşkilat üyeleri, Aksaray ile Alanya arasındaki bağların güçlendirilmesi adına karşılıklı destek mesajları verdi.

Turan Yaldır, TBMM’de halkın sesi olmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Sahadan gelen her desteği önemsiyoruz. Birlikte güçlüyüz,” şeklinde konuştu.

Alanya heyetinin ziyaretinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla gün sonlandı.