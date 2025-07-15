İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'dan 15 Temmuz açıklaması

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Şehitliği'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şehitlikte düzenlenen anma programına, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Osman Yılmaz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Milletvekili Yaldır, yaptığı açıklamada 15 Temmuz’un Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Türk Milleti’mizin varlığına, bağımsızlığına ve hür iradesine vurulmak istenen zincirleri kırıp parçaladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; atalarının emaneti olan vatanını, devletini ve Cumhuriyetini canı pahasına savunan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Yaldır, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Türk milletinin her zaman devletinin ve bayrağının yanında olduğunu hatırlatarak; “Milletimizin sarsılmaz iradesi, 15 Temmuz gecesi bir kez daha dosta düşmana gösterilmiştir.” şeklinde konuştu.

Program boyunca İYİ Parti teşkilatı ve vatandaşlar, şehit mezarlarına karanfiller bırakarak dualar etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretin sonunda, tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen de yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak gerektiğini belirterek, “Bugün burada vatanı için canını veren kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.” dedi.

15 Temmuz etkinliklerinin Aksaray genelinde gün boyunca süreceği belirtildi. Programın devamında İYİ Parti heyeti, şehit aileleriyle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Vatan uğruna hayatlarını feda eden kahramanların hatırası, Aksaray’da bir kez daha saygı ve minnetle yad edildi.