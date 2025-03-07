İYİ Parti Aksaray Milletvekili Yaldır: "Bir referandum yapalım, kararı millet versin!”

Aksaray/ Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, terör örgütüyle yürütülen sözde barış sürecine ve terörist başıyla yapılan pazarlıklara sert tepki gösterdi.

Yaldır, milletin kaderinin gizli kapılar ardında belirlenemeyeceğini vurgulayarak, referandum çağrısı yaptı. Yaldır, çözümün ancak milletin iradesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ELİ KANLI KATİLLERLE ASLA EL SIKIŞMAYACAKTIR”

Turan Yaldır, konuşmasında 5 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Binbaşı Murat Kemal Yetişen’i anarak, Türk Milletinin şehitlerini asla unutmayacağını söyledi. Yaldır, “Türk milliyetçileri, eli kanlı katillerle ve onların siyasal uzantılarıyla asla el sıkışmayacaktır!” diyerek yürütülen sürece tepki gösterdi.

“BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMACI İSRAİL VE ABD’YE BAĞIMLI BİR DEVLET KURMAKTIR”

Terörist başının yaptığı açıklamaya değinen Yaldır, yapılan açıklamaların ardından gelen terörist başına özgürlük ve sınır ötesi operasyonların durdurulması taleplerini hatırlatarak “Bu süreci yürütenler unutmamalı: Dünya alem biliyor ki, bölücü terör örgütünün, siyasi uzantılarının ve sahiplerinin amacı, İsrail ve ABD’ye bağımlı bir devlet kurmaktır.” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZIN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR”

Bölücü terör örgütü PKK’nın Kürt kökenli vatandaşların temsilcisi olmadığını vurgulayan Turan Yaldır, “Kürt sorunu” olarak tanımlama yapmanın en büyük bölücülük olduğunu ifade etti.

Yaldır, “Kürt vatandaşlarımız da biliyor ki, terör örgütü onların temsilcisi değildir, olamayacaktır! Kürt vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti için bir sorun değildir onlar cumhuriyetin eşit vatandaşlarıdır.” İfadelerini kullandı.

Kürt kökenli vatandaşlarımızın vekil, bakan, vali hatta cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen Yaldır, “Kürt vatandaşlarımızın sözde hakkını savunduğunu iddia eden terör savunucularının Türk milletinden istediği nedir? Kiminle, neyin barışını yapacağız?” dedi.

“MADEM Kİ SÖZDE BARIŞ ARIYORSUNUZ: BİR REFERANDUM YAPALIM, KARARI MİLLET VERSİN!”

Gizli pazarlıkların kabul edilemez olduğunu belirten Yaldır, çözümün ancak milletin onayıyla mümkün olacağını söyledi. Yaldır, “Buradan açıkça çağrı yapıyorum: Madem ki sözde barış arıyorsunuz, o halde bu meseleyi gelin millete soralım! Bir referandum yapalım ve Türk Milleti kararını versin!” diyerek referandum çağrısında bulundu.