YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

4’üncü Olağanüstü İl Kongresi’nde tek liste ile gidilen seçimde Sercan Belgemen yeniden İl Başkanı seçildi.

İYİ Parti Aksaray teşkilatında kritik önem taşıyan 4’üncü Olağanüstü Genel Kurul bugün yapıldı. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) konferans salonunda saat 13.00’te başlayan kongre, yüksek katılım ve yoğun bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Genel kurul, teşkilat içi birlik ve beraberliğin güçlü biçimde vurgulandığı ve Aksaray teşkilatının geleceğine yönelik mesajların verildiği önemli bir buluşma oldu.

Kongrede tek liste ile seçimlere gidilirken, delegelerin tamamına yakın desteğini alan Sercan Belgemen, bir kez daha İYİ Parti Aksaray İl Başkanı seçildi. Belgemen, yaptığı teşekkür konuşmasında “Bizi bugünlere taşıyan mücadele ruhumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aksaray’ın sesi, Aksaray’ın vicdanı, Aksaray’ın dimdik iradesi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

ÜST DÜZEY KATILIM

Kongreye parti üst yönetiminden katılım dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu

Aksaray Milletvekili Turan Yaldır

İYİ Parti STK İşleri Başkanı Alper Akdoğan

Aksaray teşkilatının kongresinde hazır bulundu ve katılımcılara hitap etti. Yapılan konuşmalarda, İYİ Parti’nin yerelden genele yeniden yapılanma sürecinde Aksaray’ın önemine vurgu yapıldı ve seçim sürecinde kararlı bir yol haritasının altı çizildi.

AKSARAY’DA İYİ PARTİ YENİ YOL HARİTASINI ÇİZECEK

Kongre sonrası yapılan değerlendirmelerde, yeni dönemde sahada daha aktif, sorunlara daha direkt temas eden ve seçmenin nabzını tutan bir siyaset tarzının benimseneceği ifade edildi. Belirlenen yönetim listesi ile birlikte Aksaray teşkilatının mahalle ve ilçe örgütlenmelerini güçlendirip, yerel seçim ve genel seçim stratejilerine odaklanacağı belirtildi.

BELGEMEN’DEN “BİRLİK VE MÜCADELE” MESAJI

Yeniden başkan seçilen Sercan Belgemen, kongre sonrası yaptığı kısa değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yine güçlü bir irade ortaya konuldu. Bu irade; kavga değil, mücadele iradesidir. Aksaray’ın sorunları masamızın başındadır. Her kapıyı çalacağız. Herkesi dinleyeceğiz. Umudu büyütmek için mücadeleye devam edeceğiz.”