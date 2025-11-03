YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek kongre için tüm hemşehrilerine çağrı yapan İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, “Milletimizin hak ettiği hür, müreffeh, mutlu ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Kongremize tüm hemşehrilerimizi büyük bir heyecanla davet ediyoruz. Gelin, bu tarihi günde İYİ Parti ailesinin gücüne güç katalım.” diyerek vatandaşlara seslendi.

İYİ Parti’nin Aksaray’da teşkilat yapılanması, sahadaki faaliyetleri, kurumsal hafızası ve önümüzdeki siyasal süreçte izleyeceği yol haritasının masaya yatırılacağı 4. Olağan İl Kongresi, parti tabanında yeni umutların konuşulduğu, kadroların yenilenip güçlendirildiği ve Türkiye’ye kazandırılacak siyasal vizyonun Aksaray özelinde yeniden planlandığı önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Kongrede, mevcut yönetimin faaliyet raporlarının okunması, geçtiğimiz süreçteki politik performansların değerlendirilmesi, Aksaray halkının taleplerine yönelik geliştirilen projelerin ele alınması, yeni dönem planlaması ve teşkilat yapılanmasının revize edilmesi gibi kritik maddeler yer alacak. Partinin Aksaray genelinde sahada gösterdiği etkinliklerin daha da artırılması, örgüt disiplininin güçlendirilmesi ve seçim sürecine daha güçlü kadrolarla hazırlanılması hedefleniyor.

İYİ Parti yönetiminden edindiğimiz bilgilere göre; kongreye şehirdeki iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, partinin eski ve yeni yönetici kadroları, delegeler ve yüzlerce vatandaşın katılımı bekleniyor. Siyasi kulislerde ise kongrenin sadece bir görev yenilenme toplantısı değil, aynı zamanda “yeni dönemin stratejik başlangıcı” olduğu yorumları yapılıyor.

Bu kongre ile birlikte İYİ Parti’nin Aksaray’da yeni bir enerji ve yeni bir siyasi ivme oluşturmayı hedeflediğinin altı çizilirken, parti yetkilileri süreci “sadece rutinin icrası değil, geleceğe açılan bir kapı” olarak tanımlıyor.

Yarınlara daha güçlü bir Aksaray, daha güçlü bir Türkiye vurgusuyla hareket ettiklerini belirten İl Başkanı Sercan Belgemen, “Bizi yarınlara taşıyacak olan; cesaretimiz, aklımız, samimiyetimiz ve milletimizden aldığımız güçtür. Kongremize katılacak her hemşehrimiz bu aile tablosunun bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.