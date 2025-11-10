YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray 4. Olağan İl Kongresi, ATSO Konferans Salonu’nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongreye, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti STK İşleri Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca ve parti üst kurullarından çok sayıda isim katılırken, salonu dolduran partililer birlik ve kararlılık mesajları verdi.

Kongrede konuşan İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı ve Veteriner Hekim Melikşah Yıldız, yaptığı uzun ve dikkat çeken konuşmasında hem teşkilatın duruşunu ortaya koydu hem de Türkiye’nin mevcut sorunlarına sert eleştiriler yöneltti.

“Aksaray sadece bir şehir değildir, Türk’ün inancının yoğrulduğu yerdir!”

Yıldız konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben, İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı ve Veteriner Hekim Melikşah Yıldız. Uzun yıllardır bu şehrin köylerinde, mahallelerinde, üreticisinin, esnafının, gençlerinin, kadınlarının arasında emeği, umudu paylaşıyorum. Aksaray yalnızca bir şehir değildir; Türk’ün inancının, cesaretinin ve vatan sevgisinin yoğrulduğu kutsal bir topraktır.”

Yıldız, milliyetçiliğin yalnızca sloganlardan ibaret olmadığını vurgulayarak:

“Bu topraklarda milliyetçilik hamaset değil, adaletle yönetmek, millete hizmet etmek, emeğe sahip çıkmaktır.” dedi.

“Aksaray Türk milliyetçiliğinin sarsılmaz kalesidir!”

Melikşah Yıldız, Aksaray’ın İYİ Parti için kritik bir merkez olduğunun altını çizerek:

“Aksaray, Türk milliyetçiliğinin ve İYİ Parti’mizin vicdanıdır, omurgasıdır, sarsılmaz kalesidir!” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yaldır ve İl Başkanı Belgemen’e özel teşekkür

Merkez İlçe Başkanı Yıldız, konuşmasında Milletvekili Turan Yaldır ile İl Başkanı Sercan Belgemen’i ayrı ayrı teşekkürle anarak:

“Biz, Merkez İlçe Teşkilatı olarak İl Başkanımızın vizyonuyla omuz omuza, aynı inançla yürüyoruz. Bizim için makam değil, milletin menfaati önemlidir. Unvan değil, vatanın birliği, milletin dirliği esastır.” dedi.

“Ülke büyük sorunlarla boğuşurken iktidar başka gündemde”

Yıldız konuşmasında ekonomiden adalete geniş bir sorun yelpazesine değinerek:

“Ekonomik sıkıntılar, adalet erozyonu, liyakat eksikliği ve umutsuzluk gibi birçok sorun çözüm beklerken, ülkeyi yönetenler milletin derdine çare olmak yerine bebek katilini affetme derdine düşmüştür!” sözleri ile hükümete yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

“Yılmayacağız! Çünkü biz cesurlar hareketiyiz!”

Şartların ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Yıldız:

“Türk milleti diz çökmedi, boyun eğmedi, biz de yılmayacağız. Çünkü biz; İYİ’lerin, Cesurların Hareketiyiz!” diyerek salonu coşturdu.

“Önce Türkiye, önce millet!”

Kongrenin seçim değil, kenetlenme süreci olduğunu ifade eden Yıldız, birlik çağrısı yaptı:

“Önce Türkiye, önce Millet diyerek, adaletin, liyakatin ve üretimin esas olduğu bir Türkiye için buradayız!” dedi.

Final cümlesi: “Birlikte İYİ olacağız!”

Yıldız konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atıfla bitirerek:

“Aksaray’ımız, partimiz ve Türkiye’miz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız, birlikte büyüyeceğiz, birlikte İYİ olacağız! Ne Mutlu Türküm Diyene!” sözleriyle noktaladı.

Kongre salonundaki atmosfer, özellikle konuşma sırasında sık sık alkışlarla kesildi ve teşkilatın birlik ve kararlılık mesajları salona hâkim oldu.