İYİ Parti Aksaray’da delege seçimlerine yoğun ilgi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Delege Seçimleri, partililerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. İl teşkilatında önemli bir dönemeç olarak değerlendirilen seçimler, demokratik katılımın güçlü bir şekilde hissedildiği bir atmosferde yapıldı.

Seçimlere, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır da katılarak oylarını birlikte kullandı. Belgemen ve Yaldır, seçimlerin düzenli ilerleyişini yakından takip ederek sürece katkı sağladı.

KADIN VE GENÇLİK KATILIMI DİKKAT ÇEKTİ

Delege seçimlerine yalnızca il ve merkez teşkilatlarından değil, kadın ve gençlik kollarından da yüksek katılım oldu. Kadın Politikaları Başkanı Naciye Akkuş Türk, seçimlerde oyunu kullanarak kadınların siyasetteki etkinliğine dikkat çekti.

Ayrıca Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar, Merkez İlçe Başkan Adayı Melikşah Yıldız, İl Divan Kurulu üyeleri ve İl Genel Meclis üyeleri de sandık başına giderek parti içi demokrasiye destek verdi.

“PARTİMİZİN ÖRGÜT YAPISI GÜÇLENECEK”

İl Başkanı Sercan Belgemen, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerin partinin kurumsal kimliğini daha da güçlendireceğini vurguladı. Belgemen, “Partimizin örgüt yapısını sağlam temeller üzerine inşa etmek için bu seçimler büyük önem taşıyor. Katılım gösteren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Turan Yaldır ise, seçimlerin sadece bir parti içi süreç olmadığını, aynı zamanda Aksaray’ın siyasi geleceği açısından da önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu seçimler, halkın sesine kulak veren, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

AKSARAY SİYASETİNE KATKI

Seçimlerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, sürecin şehir siyasetine de canlılık kazandıracağını ifade etti. Parti yetkilileri, delegelerin belirlenmesiyle birlikte yerel ve genel seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını, bu sürecin partinin demokratik yapısına ve Aksaray’daki siyasi dinamizme önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.