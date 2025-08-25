İYİ Parti Aksaray’da Demokrasi Şölenine Hazırlanıyor

Aksaray / Metin Kurt

Parti yetkilileri, bu sürecin yalnızca yönetimlerin belirleneceği sıradan bir seçim dönemi olmadığını, aynı zamanda teşkilatların yenilendiği, farklı fikirlerin özgürce yarıştığı ve demokrasinin hayat bulduğu önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor.

KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLDU

Aksaray’da mahalle delegesi seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri 30 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Ardından il kongresi ise 16 Ekim – 9 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu takvimle birlikte demokratik işleyişin, mahallelerden ilçelere, ilçelerden ise il merkezine taşınacağı bir süreç yaşanacak.

Parti yetkilileri, bu sürecin yalnızca yönetim kadrolarını şekillendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda İYİ Parti’nin dinamizmini ve millet hizmetindeki azmini ortaya koyacağını belirtiyor.

Belgemen: “Türkiye’nin Umudu İYİ Parti’nin İnancında”

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, yaptığı açıklamada kurultay sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı:

“Bu kongre süreci, yalnızca bir seçim değil; aynı zamanda bir demokrasi şöleni olacak. Şeffaflık, eşitlik ve katılımcılık ilkelerinden taviz vermeden yürüteceğimiz bu süreç, partimizin daha da güçlenmesini sağlayacak. Türkiye’nin umudu, İYİ Parti’nin inancı ve Aksaray teşkilatının iradesiyle birleşiyor. Hemşehrilerimizin desteğiyle partimizi daha güçlü kılacak, ülkemizin hak ettiği demokratik geleceğe katkı sunacağız.”

“DEMOKRASİ ŞÖLENİ” VURGUSU

İYİ Parti Aksaray İl Teşkilatı, kurultay sürecini bir “demokrasi şöleni” olarak tanımlarken, sürecin farklı fikirlerin özgürce ifade edilmesine, yarışmasına ve teşkilatın yenilenmesine fırsat vereceğini vurguluyor.

Kongreler boyunca partinin her kademesinde gençlerin, kadınların ve yeni fikirlerin ön plana çıkacağı, böylelikle partinin yenilenme ve büyüme iradesini güçlü şekilde ortaya koyacağı belirtiliyor.

İYİ PARTİ’DE YENİLENME VE GELECEK VİZYONU

Siyasi gözlemciler, İYİ Parti’nin bu kurultay sürecini yalnızca bir iç seçim dönemi olarak değil, aynı zamanda genel seçimler öncesinde teşkilatlarını güçlendirme ve tabanını genişletme fırsatı olarak gördüğünü aktarıyor. Aksaray’da yapılacak kongrelerin, partinin yereldeki gücünü artırarak, şehir siyasetinde daha etkin bir konum kazanmasına katkı sunması bekleniyor.