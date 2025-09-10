İYİ Parti Aksaray’da kongre takvimi açıklandı

Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, merakla beklenen ilçe kongrelerinin tarihlerini açıkladı.

İl Başkanı Sercan Belgemen, 10 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Divan toplantısının ardından kongre sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Belgemen, yaptığı açıklamada, demokrasi kültürünün en önemli unsurlarından biri olan kongrelerin, partinin teşkilat yapısını güçlendirmesi ve Aksaray siyasetine yeni bir dinamizm kazandırması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

KONGRE TAKVİMİ BELİRLENDİ

Açıklamaya göre İYİ Parti’nin Aksaray’daki ilçe kongreleri şu tarihlerde yapılacak:

Güzelyurt İlçesi: 4 Ekim 2025, saat 11.00

Gülağaç İlçesi: 4 Ekim 2025, saat 15.00

Sultanhanı İlçesi: 5 Ekim 2025, saat 11.00

Eskil İlçesi: 5 Ekim 2025, saat 15.00

Sarıyahşi İlçesi: 11 Ekim 2025, saat 11.00

Ağaçören İlçesi: 11 Ekim 2025, saat 15.00

Ortaköy İlçesi: 12 Ekim 2025, saat 12.00

Merkez İlçesi: 19 Ekim 2025, saat 10.00

“DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEK BİR SÜREÇ”

İl Başkanı Sercan Belgemen, kongrelerin sadece bir seçim süreci olmadığını, aynı zamanda teşkilatların yenilenmesi ve güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Belgemen, “İYİ Parti olarak bizler, demokrasiyi sadece sözde değil, özde de yaşayan bir anlayışa sahibiz. İlçe kongrelerimiz, delegelerimizin ve üyelerimizin katılımıyla şeffaf, demokratik ve birlik beraberlik içerisinde gerçekleşecektir. Bu sürecin partimize, ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

AKSARAY SİYASETİNE YENİ HEYECAN

İYİ Parti Aksaray teşkilatı, kongre süreciyle birlikte teşkilat yapılanmasını güçlendirerek yaklaşan seçimler öncesinde daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. İlçe kongrelerinin ardından yapılacak olan İl Kongresi ile partinin Aksaray’daki yönetim kadrosu netleşmiş olacak.