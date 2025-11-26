YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, bugün düzenlenen törenle mazbatasını teslim alarak görevine resmen başladı. Parti teşkilatının yoğun katılımıyla gerçekleşen program, hem siyasi atmosfer hem de parti örgütü açısından yeni dönemin başlangıcı niteliğinde değerlendirildi.

“GÖREVİMİZE RESMEN BAŞLADIK”

Mazbata teslim töreninin ardından konuşan İl Başkanı Sercan Belgemen, sorumluluk bilincini ve yönetim anlayışını vurgulayan bir açıklama yaptı. Belgemen, “Bugün mazbatamızı teslim alarak görevimize resmen başlamış bulunuyoruz. Aksaray’ımıza hizmet etmek, adaletin ve liyakatin hâkim olduğu bir yönetim anlayışını güçlendirmek için tüm teşkilatımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız. Destek veren tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni dönemin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Belgemen’in konuşması, parti teşkilatında hem birlik mesajı hem de yeni vizyonun başlangıcı olarak değerlendirildi.

TEŞKİLAT: “AKSARAY’IN DEMOKRASİ MÜCADELESİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İYİ Parti Aksaray teşkilatı tarafından yapılan yazılı değerlendirmede ise yeni dönemin temel ilkeleri olarak adalet, liyakat, şeffaflık ve toplumsal huzur vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yeni dönemle birlikte Aksaray’ın demokrasi mücadelesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Toplumsal huzurun ve adaletin güçlendirildiği, liyakat esaslı bir yönetim yaklaşımını benimsemeye devam edeceğiz. Teşkilatımız, Aksaray’ın her kesimine eşit ve kapsayıcı bir şekilde hizmet verme kararlılığındadır.”

YOĞUN KATILIM VE YENİ DÖNEME DAİR BEKLENTİLER

Mazbata teslim töreni, parti yöneticileri, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partilinin katılımıyla tamamlandı. Törende yeni dönemin, hem örgütsel yapılanma hem de şehir siyasetinde dinamizm oluşturacağına yönelik beklentiler dile getirildi.

Parti üyeleri, Belgemen liderliğinde Aksaray’da daha etkili, daha görünür ve daha katılımcı bir siyasi süreç yürütüleceğine inandıklarını ifade etti.

TÖREN HAYIRLI DİLEKLERLE SONA ERDİ

Program, dualar, iyi dilekler ve temennilerin ardından sona erdi. Sercan Belgemen’in mazbatasını teslim almasıyla birlikte İYİ Parti Aksaray teşkilatında yeni dönem resmen başlamış oldu. Parti kanadında, önümüzdeki süreçte sahada daha aktif çalışmalar yürütülmesi bekleniyor.