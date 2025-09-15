İYİ Parti Aksaray’da Merkez İlçe Başkan Adayı Melikşah Yıldız oldu

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray’da teşkilatlanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Partinin Aksaray’daki önemli isimlerinden olan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir adaylığı duyurdu. Yaldır, Veteriner Hekim Melikşah Yıldız’ın İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkan Adayı olduğunu kamuoyuna ilan etti.

Yaldır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gönüldaşım ve ülküdaşım, Veteriner Hekim Melikşah Yıldız, İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkan Adayımızdır. Bizim yolumuz samimiyet, fedakârlık ve kardeşlik üzerinedir. Omuz omuza vererek, Aksaray’ımızda güzel işlere İYİliklere vesile olacağız. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Aksaray’ımıza ve partimize hayırlı olsun.”

Açıklamanın ardından partililer ve Yıldız’ın yakın çevresi adaylığı heyecanla karşıladı. İYİ Parti’nin Aksaray’da daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmayı hedeflediği bu süreçte, Merkez İlçe Başkanlığı için Veteriner Hekim Melikşah Yıldız’ın adaylığı dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

MELİKŞAH YILDIZ KİMDİR?

Veteriner Hekim olarak Aksaray’da uzun yıllardır hizmet veren Melikşah Yıldız, hem mesleki çalışmaları hem de sosyal ilişkileriyle tanınan bir isim. Teşkilat yapısına dinamizm katması beklenen Yıldız’ın adaylığı, İYİ Parti’nin şehirdeki siyasi hareketliliğini artıracağı yorumlarına neden oldu.

AKSARAY’DA YENİ HEYECAN

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın desteğini arkasına alan Yıldız’ın adaylığı, partinin Aksaray’daki örgütlenmesine ivme kazandıracak. Partililer, Merkez İlçe Başkanlığı seçim sürecinde “samimiyet, fedakârlık ve kardeşlik” vurgusunun ön planda olacağını belirtiyor.

Aksaray’da siyasi partiler arasında yoğun bir hareketlilik yaşanırken, İYİ Parti’nin bu hamlesi şehirdeki siyasi dengelere de yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.