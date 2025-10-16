Metin Kurt/Aksaray/Yeniçağ

İYİ Parti Güzelyurt İlçe Kongresi, Aksaray’da coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Milletvekili Turan Yaldır’ın katılımıyla renklenen kongrede, Nazmi Özeş ilçe başkanı seçildi; yeni yönetim kurulu güven tazeledi. Yaldır, kongrenin parti içi dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, “Güzelyurt’tan yükselen heyecan, İYİ Parti’nin halkın umudu olduğunu gösteriyor” dedi.

Partinin kucaklayıcı siyaset anlayışını vurgulayan Yaldır, “Milletin sesiyiz, ötekileştirme değil birleştirme hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Özeş ve ekibine başarılar dileyen vekil, Güzelyurt’un potansiyelini öne çıkaracaklarını söyledi. Kongre sonrası Yaldır, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Güzelyurt’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle üretken insanlarına dikkat çeken Yaldır, “Hemşehrilerimizin samimiyeti bize güç veriyor. Onların dertlerini Meclis’e taşıyacağız” dedi.