İYİ Parti Aksaray’da teşkilat yenileniyor: Ortaköy İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti, 4. Olağan Kongre süreciyle birlikte teşkilatlarında yenilenme ve yeniden yapılanma çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Ortaköy İlçe Başkanlığı’nda önemli bir görev değişimi yaşandı.

Ortaköy İlçe Başkanı Elvan Konar, yürüttüğü görevini yeni isimlere devretti. Görev süresi boyunca İYİ Parti’nin ilke ve ülkülerini benimseyerek teşkilata değerli katkılar sağlayan Konar, partililer tarafından özverili çalışmalarıyla takdir topladı.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Elvan Konar’a bugüne kadar verdiği emek ve çabalar için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti ailesi olarak, 4. Olağan Kongre sürecimizle birlikte teşkilatlarımızda yenilenme, güçlenme ve dinamizm hedefiyle yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda, Ortaköy İlçe Başkanımız Sayın Elvan Konar başkanımız bayrağı devretmiştir. Elvan Konar Başkanımız görev süresi boyunca İYİ Parti’nin ilke ve ülküsünü benimseyerek, büyük bir özveriyle çalışmalar yürütmüş; teşkilatımıza önemli katkılar sunmuştur. Kendisine bugüne kadar verdiği emek ve çabalar için en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Parti teşkilatında yaşanan bu değişimin, önümüzdeki süreçte İYİ Parti’nin hem Ortaköy’de hem de Aksaray genelinde daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor.