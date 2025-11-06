YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, 4. Olağan İl Kongresi öncesinde ülke gündeminde yeniden tartışılmaya başlanan “sözde barış süreci” iddiaları ve benzer hazırlıklar üzerine sert ve net bir açıklama yaptı. Kongreye davet içeren videolu mesajda, Türkiye’nin yeniden aynı çıkmazlara sürüklenmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

İl Başkanlığınca paylaşılan açıklamada, milletin canını yakan ve Türkiye’nin yıllarını çalan çözüm süreci tartışmalarının yeniden ısıtılarak gündeme taşınmasının asla kabul edilemeyeceği ifade edildi. İYİ Parti Aksaray teşkilatı; terörün kökünün kazınması, ülkenin birliğinin korunması ve adaletin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda tavizsiz bir duruş sergiledi.

“40.000 şehidimizin aziz hatırasını asla unutmayacağız!” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye’nin geleceği için terörsüz, güçlü ve adaletli bir Türkiye hedefimizi kararlılıkla vurguluyoruz. Bu vesileyle, sözde barış süreci adı altında Türkiye’yi yeniden bir ateş çukuruna çekmek isteyen her türlü girişimi reddediyoruz. 40.000 şehidimizin aziz hatırasını asla unutmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

4. OLAĞAN İL KONGRESİ'NE DAVET

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, bu yaklaşım ve duruşun net biçimde ortaya konacağı 4. Olağan İl Kongresine tüm Aksaraylıları davet etti.

Kongrede; Türkiye’nin demokratik geleceğine yönelik çözüm önerilerinin, adalet ve liyakat vurgusuyla yeni dönem yol haritasının ve parti içi yenilenmenin güçlü bir şekilde ele alınacağı belirtiliyor.

İl Başkanı ve teşkilat yöneticileri, kongre sürecinin “Milletin sesi, milletin nefesi” olarak şekilleneceğini kaydederek, bütün vatandaşları salona davet etti.

İYİ Parti Aksaray’ın açıklaması, Ankara kulislerinde yeniden gündeme gelen çözüm süreci iddialarına “Aksaray’dan yükselen sert bir milli duruş” olarak nitelendirildi.

Siyasi gözlemciler, kongrenin aynı zamanda parti teşkilatının yeni dönem stratejik pozisyonunu da net biçimde ortaya koyacağı görüşünde.