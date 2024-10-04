İYİ Parti Akşehir İlçe Başkanı Aydın Ceylan: Deprem gerçeği ile yüzleşmeliyiz

Konya - Abdurrahman Kara / Yeniçağ

İYİ Parti Akşehir İlçe Başkanı Aydın Ceylan deprem riskine dikkat çekerek önerilerde bulundu.

Ceylan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Akşehir tarihî yapısı ve doğal güzellikleriyle bilinen bir ilçe olsa da, maalesef deprem gerçeğini göz ardı edemeyeceğimiz bir konumda yer almaktadır. Geçmişten günümüze, bölgede yaşanan depremler Akşehir’in depremselliğini ortaya koymaktadır. Tarihi kayıtlara göre, 16. yüzyıldan bu yana Akşehir ve çevresi farklı büyüklüklerde depremlerle sarsılmıştır. Özellikle 1874 yılında Akşehir'de yaşanan büyük deprem, ilçede ciddi yıkıma sebep olmuş ve o dönem pek çok yapı kullanılamaz hale gelmiştir.

En son büyük deprem 2000 yılında Akşehir'in komşu ilçelerinde meydana gelen ve ilçemizde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremdir. Bu deprem de, bölgemizdeki fay hatlarının ne kadar aktif olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, bilim insanlarının son araştırmalarına göre Akşehir ve civarındaki fay hatları, özellikle kuzeydoğu-güneybatı yönünde hareketlilik göstermektedir. Bu veriler ışığında, ilçemizin gelecekte de deprem riski altında olduğu açıktır.

BELEDİYENİN ALMASI GEREKEN ACİL ÖNLEMLER

Akşehir’in jeolojik yapısını göz önünde bulundurursak, ilçemiz ve çevresindeki fay hatları ciddi bir risk oluşturmaktadır. İYİ Parti olarak, bu riski göz ardı etmemek ve gereken önlemleri bir an önce almak adına Akşehir Belediyesi'ne ve tüm ilgili yetkililere çağrıda bulunuyoruz:

1. Riskli Yapıların Acil Tespiti ve Güçlendirilmesi

Akşehir’de özellikle eski yapıların deprem yönetmeliğine uygun olmadığını görüyoruz. Belediye, ilçedeki tüm yapıların bir envanterini çıkararak riskli binaların acilen tespit edilmesini sağlamalıdır. Bu binaların ya güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi için hızlıca bir kentsel dönüşüm programı başlatılmalıdır. Deprem riski taşıyan binaların bir an önce yenilenmesi, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından hayati önemdedir.

2. Deprem Toplanma Alanlarının Arttırılması ve Düzenlenmesi

Akşehir’deki mevcut toplanma alanları yetersiz ve altyapı açısından zayıf kalmaktadır. Olası bir deprem anında halkın güvenle toplanabileceği açık alanların sayısı artırılmalı ve bu alanlar tam donanımlı hale getirilmelidir. Belediyemizin bu konuda hızlı bir planlama yaparak halkı bilgilendirmesi gerekmektedir.

3. Deprem Eğitim ve Farkındalık Programları

Deprem anında doğru hareket etmek hayat kurtarır. Ancak, Akşehir'de depreme yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yetersiz kalmaktadır. Belediyemizin, halkı deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmesi için kapsamlı eğitim programları düzenlemesi şarttır. İYİ Parti olarak, bu eğitimlerin tüm halkımız için yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz.

4. Erken Uyarı ve Deprem İzleme Sistemlerinin Kurulması

Modern teknoloji sayesinde, fay hatlarının hareketliliği ve sismik aktiviteler sürekli izlenebilir durumdadır. Akşehir Belediyesi'nin, bu konuda uzman kurumlarla iş birliği yaparak bir erken uyarı sistemi kurması gerekmektedir. Böylece, bir deprem anında zamanında müdahale imkânı sağlanabilir. Ayrıca, bölgemizdeki fay hatlarının sürekli izlenmesi ve güncel bilgilerin halka düzenli olarak sunulması sağlanmalıdır.

5. Kentsel Dönüşüm ve İmar Planlamasında Deprem Gerçeğine Uygunluk

İlçemizin gelecekte depreme dayanıklı bir yerleşim yeri olması için kentsel dönüşüm projelerinin acilen başlatılması gerekmektedir. Ayrıca, yeni yapılacak imar planlamalarının deprem riskine uygun şekilde düzenlenmesi zorunluluktur. Belediyemizin bu süreçte bilim insanları ve uzmanlarla iş birliği yaparak, Akşehir’in hem güvenli hem de modern bir kent haline gelmesi için planlama yapması gerekmektedir.

GEÇMİŞ DEPREMLER IŞIĞINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Akşehir, tarih boyunca çeşitli depremlerle karşı karşıya kalmıştır. En yıkıcı depremlerden biri, 1874 yılında meydana gelmiş, ilçemizde büyük bir yıkıma yol açmış ve pek çok ev, işyeri kullanılamaz hale gelmiştir. Bu deprem sonrasında Akşehir’in birçok yapısının yeniden inşa edilmesi gerekmiş, ancak zamanla bu yapılar da tekrar risk altında kalmıştır. 20. yüzyılda da birkaç orta büyüklükte deprem yaşanmış, özellikle 2000 yılında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem ilçemizde korkuya yol açmış ve binalarda hasarlar oluşmuştur.

Bu bilgiler ışığında, deprem riski her zaman Akşehir’in gündeminde olmalıdır. Fay hatlarının harekete geçmesi ve depremlerin ne zaman olacağı öngörülemez, ancak tedbir almak bizim elimizdedir. İYİ Parti olarak, bu konuda yerel yönetimlere, özellikle de Akşehir Belediyesi'ne sorumluluklarını hatırlatıyor ve daha fazla zaman kaybetmeden gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.

Son bilimsel veriler, Akşehir’in çevresindeki fay hatlarının aktif olduğunu ve olası bir deprem riskinin göz ardı edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu gerçekler ışığında, İYİ Parti olarak Akşehir Belediyesi’ne acil eylem çağrısında bulunuyoruz:

1. Riskli binaların tespit edilmesi ve güçlendirilmesi

2. Deprem toplanma alanlarının artırılması

3. Halkı bilinçlendirme ve eğitim programları düzenlenmesi

4. Erken uyarı sistemlerinin kurulması

5. Deprem yönetmeliğine uygun imar planlarının yapılması

İYİ Parti Akşehir İlçe Teşkilatı olarak, deprem riski konusunda belediyemizin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Akşehir halkının can güvenliğini sağlamak için deprem riskine karşı önlemler acilen alınmalıdır. Binalar güçlendirilmeden, toplanma alanları düzenlenmeden ve halk bilgilendirilmeden depreme karşı hazırlıklı olduğumuzu söylemek mümkün değildir.

Bu tedbirlerin alınması, Akşehir halkının can güvenliği için elzemdir. Depreme karşı hazırlıklı olmak, ancak yerel yönetimlerin, uzmanların ve halkın ortak çalışmasıyla mümkündür. İYİ Parti olarak bu sürecin her adımında çözüm odaklı katkı sunmaya ve iş birliği yapmaya hazırız. Akşehir’in güvenliği ve geleceği için hep birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.