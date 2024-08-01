İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları'ndan anlamlı kitap bağışı

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları'ndan anlamlı kitap bağışı

İYİ Parti Antalya İl Gençlik Kolları, Kepez ilçesinde bulunan Cevdet Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesine yüzlerce kitap bağışlayarak kütüphaneyi yeniden düzenledi. Bu anlamlı bağışla gençler, daha zengin bir kaynak havuzuyla kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekler.

İYİ Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Bayram, "Eğitim, toplumumuzun geleceği için en önemli unsurlardan biridir. Biz İYİ Partili gençler, bu lisemizde okuyan genç kardeşlerimize kitap bağışı yaparak öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür projelerle gençlerimizin yanında durmaya devam ediyoruz" dedi.

Kitap bağışı ve kütüphanenin yeniden düzenlenmesi, öğrencilere daha geniş bir okuma yelpazesi sunarak onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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