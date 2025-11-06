YENİÇAĞ - Antalya / Aynur Kaya Çağlar

İYİ Parti Antalya Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın MHP'li İsmet Büyükataman’a verdiği yanıt, kısa sürede yerelde ve genelde siyasetin ilgi odağı haline geldi.

Poyraz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Her hafta benzer paylaşımlar yapıp farklı sonuç beklemeyeceğine göre; belli ki cevaplarım senin de hoşuna gidiyor.

Bu da ister istemez aramızda bir köprü oluşturuyor.”

Espriyle harmanlanan mesajında Poyraz, hem siyasi nezaketi hem de ilkeli tavrını ortaya koydu:

“İçinde emperyalizm olmayan cümle kurabilirsin. Kimse inanmasa da ben sana inanıyor ve güveniyorum.”

Açıklamanın devamında şu dikkat çekici ifadeler yer aldı:

“Türk emekçinin derdine derman olmadan İngiliz işçi sınıfının kurtarıcısı olmak nedir mesela?

ABD-İsrail-Almanya-İngiltere ile sabah akşam ticaret yapıp, Türk emekçisinin derdine derman olmadan İngiliz işçi sınıfının kurtarıcısı olmak nedir?

Eğer bir tehdit altında bu paylaşımları yapıyorsan odanın camına bir havlu as,

yok eğer gerçekten bunlara inanıyorsan, o zaman durum daha da vahim.”

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, çok sayıda kullanıcı tarafından “devlet ciddiyetini koruyan ama geri adım atmayan bir siyasi duruş” olarak yorumlandı.

Uğur Poyraz’ın açıklaması, İYİ Parti’nin son dönemde benimsediği “sorumlu muhalefet” çizgisinin yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.