YENİÇAĞ - Antalya / Aynur Kaya Çağlar

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya ve Antalya’ya bağlı 19 ilçe başkanı, Ankara’da gerçekleştirilen İYİ Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Toplantının ardından heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, ülke gündemi, Antalya’nın sorunları ve millet adına yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, 22 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı Kongresi için Genel Başkan Dervişoğlu’na resmî davet takdim edildi.

Antalya heyeti ayrıca, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’ı ziyaret ederek hem kongre süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu hem de Antalya teşkilatının saha çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

İl Başkanı Ali Adnan Kaya başkanlığındaki heyet, Ankara temasları kapsamında parti kurmaylarını da ayrı ayrı ziyaret ederek, yaklaşan kongre öncesi “birlik, beraberlik ve güçlü teşkilat” mesajı verdi.

Antalya İl Teşkilatı, ziyaretlerini “Millet için daha güçlü bir İYİ Parti” vurgusuyla tamamladı.