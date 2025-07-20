İYİ Parti Aydın'da çoğalıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Aydın'da çoğalıyor!

Aydın’da geçtiğimiz yıllarda İYİ Parti’den ayrılan Ercan Demir ve Hasan Çetin, yeniden İYİ Parti’ye katıldı. Demir ve Çetin’e, parti rozetini İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk taktı.

Şerif AKARÇEŞME - AYDIN / YENİÇAĞ

Aydın’da Ahmet Ertürk başkanlığındaki İYİ Parti’ye katılımlar sürüyor. Karpuzlu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan İl Başkanı Ertürk, geçmiş yıllarda partiden ayrılan Ercan Demir ve Hasan Çetin’i yeniden partiye kazandırdı.

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“HAYIRLI OLSUN”

Düzenlenen törenle Ertürk, Demir ve Çetin’e parti rozetini taktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İl Başkanı Ertürk, “Karpuzlu 'da Selim Bülbül abimizin ev sahipliğinde Ercan Demir ve Hasan Çetin abilerimiz tekrar İYİ Parti saflarına katılmışlardır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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