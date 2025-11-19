YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

8 Kasım tarihinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İYİ Parti Genel Kurulu’nda seçimi zaferle tamamlayan Hasan Fehmi Yörük, bugün mazbatasını alarak yeni döneme resmen başladı.

Yörük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Maratonu bitirdik. Hayırlısıyla bugün mazbatamızı alarak yeni döneme başlamış bulunuyoruz. Bir kez daha görev başında olmanın gururunu yaşıyorum.

Kısa ama yoğun bir süreci; ekip arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, yol ve dava arkadaşlarımız, hanımlarımız, kızlarımız ve gençlerimizle birlikte omuz omuza atlattık. Allah utandırmasın.

Bugün itibariyle minimum 2, maksimum 3 yıllık yeni bir döneme adım attık. İlk günkü heyecan, azim ve kararlılıkla koşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; dokunamadığımız el bizim değildir, ulaşamadığımız insanlar bizim insanımız değildir.

Balıkesir’le yola çıkarken hedeflediğimiz gibi, bayrağımızı en yukarıya dikebilmek ve orada dalgalandırabilmek için yeniden canla başla çalışacağız. Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek adına bugün yeni bir milat.

Balıkesir’imize, partimize, İYİ Partimize ve tüm ilçelerimizdeki yol arkadaşlarıma yeni dönemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum.”