İYİ Parti Balıkesir Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, çalışkanlığı ve sempatikliğiyle dikkat çekiyor

YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

Çalışkanlığı, gülen yüzü, sempatik kişiliği ile insanlarda farklı bir siyasetçi algısını oluşmasını sağlayan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, İYİ ve CESURLARI partisine katarak ‘Son Kale’ İYİ Parti’yi her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden buyana halkın içinde olan genç Başkan, Balıkesir siyasetindeki yükselişi ile dikkat çekiyor.

Dürüst, açık sözlü ve her yönüyle iyi bir adam olarak tanınan Başkan Cahit Can Tekin, parti kanalıyla düzenlediği etkinlikler yanı sıra teşkilatçı yanı, Milletvekili Turhan Çömez, İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve partisinin İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta uyumu siyasetteki başarısındaki en büyük etkenlerden sadece birkaçı olarak görülüyor.

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, partisinin Türk siyasetindeki genel duruşunun vatandaştan olumlu tepki aldığını söyledi. Bu konuda konuşan Başkan Tekin, “Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun da ifade ettiği gibi, sevdası Türk milleti, kaygısı Türk milletinin geleceği olan, Cumhuriyet değerlerine bağlı ve sorumluluk sahibi herkesi partimize davet ediyoruz. ‘Son kalenin burçlarında ben de varım’ diyen herkesi İYİ Parti’de görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu çağrının, Türkiye genelinde olduğu gibi Karesi’de de büyük bir karşılık bulduğunu belirten Tekin, Karesili vatandaşların İYİ Parti’yi tercih etmesinin sevindirici olduğunu vurguladı. Partinin net ve tutarlı duruşunun bu teveccühte önemli bir rol oynadığını ifade eden Tekin, özellikle Terörsüz Türkiye konusunda kurulan komisyona katılmama kararının, millet nezdinde büyük bir destek kazandığını ifade etti.

Öte yandan güler yüzü sempatik tavrı ve gerçekten siyasete farklı bakış açısıyla yaklaşan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Balıkesir siyasetinin sessiz sedasız en çok sevilen ilçe başkanı konumunda.

Siyasi çalışmaların en önemli unsurlarından biri olan üye kayıtlarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Tekin, tüm Karesi halkını “Son Kale İYİ Parti” çatısı altında birleşmeye davet etti. Bu artış, yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, İYİ Parti’nin Karesi’deki potansiyelinin giderek arttığı gözlemleniyor.