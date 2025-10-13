Yeniçağ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı'nın merakla beklenen 4. Olağan Kongresi, Salih Tozan Kültür Merkezi'nde coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Başkanlık için mevcut ilçe başkanı Cahit Can Tekin ve Halil Çalışkan'ın yarıştığı kongrede, parti delegeleri sandık başına gitti.

Mevcut İlçe Başkanı ve mavi listenin adayı Cahit Can Tekin, oyların büyük çoğunluğunu alarak güven tazeledi. Tekin, kullanılan oyların 188'ini alarak ilçe başkanlığı görevine yeniden seçilirken, sarı listenin adayı Halil Çalışkan ise 36 oyda kaldı. Bu sonuçla Cahit Can Tekin, büyük bir farkla kongre zaferini ilan etti.

Kongre sonrası coşkulu delegelere ve partililere hitap eden Karesinin Genç Başkanı Cahit Can Tekin :