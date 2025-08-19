İYİ Parti Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı'ndan birlik beraberlik vurgusu!

Özel KELKİT - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Toplantıda, önümüzdeki döneme dair yol haritası belirlenirken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Toplantıya katılan tüm yönetim kurulu üyeleri, partinin Karesi'deki hedeflerine ulaşması için ortak bir irade sergiledi.

İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı olarak Ağustos Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Karesi'miz için yeni dönemin hedeflerini ve yol haritasını konuşup, bu yolda atacağımız adımları planladık.

Bizler, Karesi'nin geleceği için en iyiye, en güzele ulaşmak adına çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu topraklara olan sevdamızla, her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenerek çıktığımız bu yolda; gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alıyoruz.

Karesi için hazırız! Çünkü bizler bu yolda emin adımlarla yürüyor, inançla geleceğe bakıyoruz. Birlikte başaracağız! Son Kale İYİ PARTİ." dedi…