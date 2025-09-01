İYİ Parti Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı’ndan şehitler için lokma hayrı

BALIKESİR / ÖZEL KELKİT

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, şehitlerimizin ruhu için bir lokma hayrı ve basın açıklaması düzenledi. Etkinlik, parti binasının önündeki TÜİK Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan önemli isimler arasında İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, İYİ Parti Altıeylül İlçe Başkanı Şeref Tekbaş ve diğer il ve ilçe yöneticileri yer aldı. Ayrıca çok sayıda vatandaş ve partili de etkinliğe destek verdi.

Programın sonunda Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, lokma hayrı etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, bu özel günün Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesini taçlandıran Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bir destan olduğunu belirtti.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şunlardır:

Büyük Taarruz: Tekin, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında başlayan taarruzun, düşman kuvvetlerini Anadolu'dan kesin olarak atmak amacıyla planlandığını söyledi. Bu destansı mücadelenin, Türk ordusunun azmi, kararlılığı ve kahramanlığı sayesinde dört günde zaferle sonuçlandığını ifade etti.

Zaferin Simgesi: 30 Ağustos'un, Afyonkarahisar'da başlayıp Dumlupınar'da doruğa ulaşan mücadelenin kritik bir anı olduğunu vurgulayan Tekin, bu zaferin ardından 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla bağımsızlık meşalesinin yeniden yakıldığını belirtti.

Minnet ve Saygı: Tekin, bu zaferin, Türk milletinin kendi kaderini belirleme ve bağımsız yaşama iradesinin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Şehitlere ve gazilere duyulan minneti ifade ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Geleceğe Bağlılık: Konuşmasını, şehitlerin emanetine sahip çıkma ve vatanı daha ileriye taşıma sözüyle sonlandıran Tekin, tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.