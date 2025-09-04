İYİ Parti Balıkesir Karesi'de üye sayısında gözle görülür artış!

Özel KELKİT - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Genç İlçe Başkanı Cahit Can Tekin'in liderliğindeki teşkilat, ilçede İYİ Parti'nin gücünü pekiştirerek önemli bir ivme yakaladı. Bu durum, Karesi'deki vatandaşların İYİ Parti'ye olan ilgisinin arttığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

"SON KALENİN BURÇLARINDA BEN DE VARIM" DİYENLER İYİ PARTİ'DE BULUŞUYOR.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, partisinin genel duruşuna ve vatandaşlardan gelen olumlu tepkilere değindi. Tekin, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da ifade ettiği gibi, sevdası Türk milleti, kaygısı Türk milletinin geleceği olan, Cumhuriyet değerlerine bağlı ve sorumluluk sahibi herkesi partimize davet ediyoruz. 'Son kalenin burçlarında ben de varım' diyen herkesi İYİ Parti'de görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bu çağrının, Türkiye genelinde olduğu gibi Karesi'de de büyük bir karşılık bulduğunu belirten Tekin, Karesili vatandaşların İYİ Parti'yi tercih etmesinin sevindirici olduğunu vurguladı. Partinin net ve tutarlı duruşunun bu teveccühte önemli bir rol oynadığını ifade eden Tekin, özellikle Terörsüz Türkiye konusunda kurulan komisyona katılmama kararının, millet nezdinde büyük bir destek kazandığını söyledi.

GÜÇLÜ DURUŞ VE TUTARLI POLİTİKALAR VATANDAŞIN TAKDİRİNİ TOPLUYOR

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı'nın bu başarısının arkasında, partinin ilkeli ve kararlı politikalarının yattığına dikkat çeken Cahit Can Tekin, "İYİ Partimizin politikaları ve Terörsüz Türkiye adı altında kurulan komisyona katılmamış olması, net ve tutarlı duruşu milletimizde büyük bir desteğe dönüşmüştür. Bu durum bizleri çok memnun etmektedir" şeklinde konuştu.

Siyasi çalışmaların en önemli unsurlarından biri olan üye kayıtlarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Tekin, tüm Karesi halkını "Son Kale İYİ Parti" çatısı altında birleşmeye davet etti. Bu artış, yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, İYİ Parti'nin Karesi'deki potansiyelinin giderek arttığı gözlemleniyor.