YENİÇAĞ - Antalya / Aynur Çağlar

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Antalya’da düzenlenen Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresine katılmak üzere kente geldi.

Kongre programı öncesinde İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Çömez, İl Başkanı Ali Adnan Kaya ve il yönetimiyle bir araya geldi.

Ziyarette ülke gündemi, parti çalışmaları ve sağlık alanındaki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İl Başkanı Ali Adnan Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bilgisi, tecrübesi ve duruşuyla partimizin değerli isimlerinden Sayın Turhan Çömez’i Antalya’da ağırlamaktan mutluluk duyduk.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Turhan Çömez ise, İYİ Parti’nin Türkiye genelindeki teşkilatlarının kararlılığına dikkat çekerek, “İYİ Parti’nin gücü, halkın içinde, halkın sesi olan teşkilatlarında gizlidir.” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.