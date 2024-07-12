İYİ Parti Batman İl Başkanının oğlu Batman Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu Taha Yasin Uras, kısa bir süre önce vatani görevini tamamlayarak memleketi Batman'a dönmüştü.

Serinlemek için Batman Çayı'na giren genç adam, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları durumu fark ederek Uras'ı sudan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Uras'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Uras'ın cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek otopsi için teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.