İYİ Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu: Yangından mal kaçırma derdine düşenler, rant hırsıyla şehrimizi talan ediyor

Vakıflar, Hazine ve TEDAŞ mülkiyetindeki rekreasyon ve yeşil alan olarak ayrılmış olan arazinin, yapılaşmaya açılmasının Bursa adına yeni bir imar cinayeti anlamına geldiğine değinen İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Şundan adımız gibi eminiz. Bu bölgeyi konuta ve ticari alana açtıktan sonra, sıra az ilerdeki Nilüfer halk konserlerinin yapıldığı, aslında hastane arazisi olarak ayrılan yere gelecek? Buradaki 6.53 hektarlık son derece değerli olan bu arazinin, rant devşirilebilecek bir projeye alet edilmek üzere konut ve ticaret alanına dönüştürülmek istenmesinin ardındaki gerçek niyetinizi bilmediğimizi sanmayın" ifadelerini kullandı.

"RANT HIRSINI HUY EDİNMİŞLER"

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı olarak partililer ile söz konusu yerde basın açıklaması yapan Başkan Selçuk Türkoğlu şunları söyledi:

"Ne demişler? Huylu huyundan asla vazgeçmezmiş demişler. Bursa’yı yönetenlerin de öyle bir kronik huyu var ki, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Rant hırsını huy edinmişler, koskoca kenti, bir baştan bir başa nasıl talan edebiliriz diye adeta histeri krizine tutulmuş, gözlerini karartmış bodoslama gidiyorlar. İşte şimdi de Nilüfer’in en kıymetli yerlerinden biri olan TOFAŞ Spor Salonu yanındaki 6.53 hektarlık araziyi, ‘kentsel dönüşüm ve geliştirme alanı’ olarak tescil ederek, ticari alan ve konut imarına açmak için neredeyse akla karayı seçiyorlar. Yol yakınken buradan uyarıyoruz. Vakıflar, Hazine ve TEDAŞ mülkiyetindeki rekreasyon ve yeşil alan olarak ayrılmış olan bu arazinin, yapılaşmaya açılması, Bursa adına yeni bir imar cinayeti anlamına geliyor, haberiniz olsun. Farkındayız! Gider ayak yangından mal kaçırma derdine düştünüz ve o doymak bilmez rant hırsınızla şehrimizi talan ediyorsunuz. Görüyoruz bu kez de Nilüfer’in altın gibi kıymetli arazilerinden birinden daha rant devşirme yarışına girdiniz. Ancak bütün Bursa da biliyor ki; burası gerçekte rekreasyon ve yeşil alan olarak ayrılmış çok kıymetli bir arazi ve hemen yanı başımızdaki, sağlık alanı olarak ayrılan yerle bütünleşik bir konumda bulunuyor.

"SIRA NİLÜFER HALK KONSERLERİNİN YAPILDIĞI ALANA GELECEK"

Şundan adımız gibi eminiz. Bu bölgeyi konuta ve ticari alana açtıktan sonra, sıra az ilerdeki Nilüfer halk konserlerinin yapıldığı, aslında hastane arazisi olarak ayrılan yere gelecek? Buradaki 6.53 hektarlık (65 bin metrekarelik) son derece değerli olan bu arazinin, rant devşirilebilecek bir projeye alet edilmek üzere konut ve ticaret alanına dönüştürülmek istenmesinin ardındaki gerçek niyetinizi bilmediğimizi sanmayın. Hesabınız, kitabınız başka. Bursa’nın pek çok bölgesini betona bozduğunuz gibi, Nilüfer’de de elde kalan son boşluklardan nemalanmak derdindesiniz. Bu bölgenin, 1/5000’lik ve 1/1000’lik planlarının imar değişikliğini dahi rant amaçlı çıkarlarınız doğrultusunda hazırladığınızı biliyoruz. Bu niyetinizi; ‘Kentsel dönüşüm ve geliştirme alanı’ adı altında kamufle ederek, geçtiğimiz temmuz ayında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirerek zaten belli etmiştiniz. Bu noktada o gün, İYİ Parti olarak Meclis Üyelerimizin ret kararı verdiğinin de altını önemle çizmek isteriz. Güzelim yeşilini çoktan yok ettikleri Bursa’yı, acımasızca parsel parsel griye boğmaya devam edenler; Nilüfer’in göbeğindeki en değerli arazilerin de üzerinde devasa bir beton köy yükseltmeyi kafaya koymuşlar. Tam 6.53 hektarlık alanla ilgili bakın nasıl bir plan değişikliği yapmışlar. Hazırladıkları Nazım Plan Değişikliği Kararı’nı aynen okuyorum:

Nilüfer İlçesi 1871 Ada 2-4-5 parseller, 1867 Ada 1 parsel ve 1865 Ada 2-3-4 parselleri kapsayan yaklaşık 6.53 hektar büyüklüğündeki alan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7-A maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73.Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26-07-2022 gün ve 1012 sayılı kararı ile ‘kentsel dönüşüm ve gelişim alanı’ ilan edilmiştir. Söz konusu alana ilişkin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 24-10-2022 tarih ve 331174 sayılı yazı ekindeki öneri imar planı değişikliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce uygun görülmüş olup 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım plan değişikliği hazırlanmıştır.

"BU BÖLGEYE BİR DEVLET OKULUNU NİLÜFERLİLERE ÇOK GÖRDÜLER"

Değişikliğe konu parseller, Vakıf mülkiyeti, Maliye hazinesi ve TEDAŞ adına kayıtlıdır. İşte aynen böyle deniliyor, Nilüfer’in de, Bursa’nın da canına okuyacak olan plan değişikliğinde. Siz bakmayın projenin adının kentsel dönüşüm ve gelişim projesi olduğuna. Bölgenin 1/1000’lik planında yapılacak olan inşaatların sadece yüzde 50’sinin konuta ayrılmış olması bile gerçek niyeti ortaya koyuyor. Kalan yüzde 50’sinin ticaret alanı olarak belirlenmesi, rantsal beklentinin hangi boyutlarda olduğunu gören gözler önüne zaten seriyor. Ha projede bir de ne var biliyor musunuz? Özel ortaokul alanı var. Dikkat buyurun üzerine basa basa özel deniyor. Yani bu bölgeye bir devlet okulunun kazandırılmasını bile Nilüferlilere çok görüyorlar. Şaşırtıcı mı? Tabii ki değil.

"SİZ SELDEN KÜTÜK APARMAYA DEVAM EDİN"

Samanlı’da Bursa Ovası’nın en değerli tarım arazilerini lojistik merkezi kılıfıyla gasp edenlerden. Sıcaksu’da, Tabakhaneler bölgesinde termal turizmi sözlerini yutup, TOKİ’ye betonköy yaptırma kararı alanlardan. Bursa’nın hazine arazilerini, Bursalıların fikrini almadan oldu bittilerle seçim yatırımına malzeme edenlerden daha ne beklenebilirdi ki? Siz selden kütük aparmaya devam edin. Siz yangından mal kaçırmayı sürdürün. Siz acımasız ve doymak bilmez talan zihniyetinizi utanmadan sergileyip durun, az kaldı. Hem de çok az kaldı. Bu devran dönecek. Bütün marifetlerinizle birlikte bu kentin de bu ülkenin de tarihinin kara sayfalarındaki yerinizi alacaksınız."