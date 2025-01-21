İYİ Parti, CHP ve Zafer Partisi kol kola adliyeye girdi! Ümit Özdağ'a dev destek...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek. Özdağ'ın adliyeye gelmesine dakikalar kala adliye önünde kalabalık toplandı. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Zafer Parti Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Ümit Özdağ’a destek için kol kola adliyeye giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."