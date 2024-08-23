İYİ Parti CHP'nin Can Atalay teklifini reddetti

Düzenleme: Kaynak: ekol tv
İYİ Parti CHP'nin Can Atalay teklifini reddetti

İYİ Parti, CHP'nin Can Atalay için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma girişimine olumsuz yanıt verdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bu tür toplantıların Meclis'te gerginlik yaratabileceğine dikkat çekerek, "Normal yasama dönemi beklenmeli" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği karar doğrultusunda TBMM Genel Kurulu'nu 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırma girişimi, İYİ Parti tarafınca reddedildi.

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda, bu tür toplantıların gerginliğe yol açabileceğini belirterek, bu çağrıya katılmayacaklarını belirtti.

Zorlu, "Parlamento, bu tür durumlarla anılmamalı. Bu durum beni hem üzüyor hem de mahcup ediyor. Can Atalay için normal yasama dönemini beklemeliyiz; zaten gerekli oylama da yapıldı" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, partinin alacağı karara saygı duyacağına da vurgu yapan Zorlu, "Parlamenter demokrasiye dönüş çağrıları yapılırken, böyle bir ortam yaratılması milletimizin kafasını karıştırıyor. Milletimiz haklı olarak, 'Böyle mi parlamenter sisteme döneceksiniz?' diye soruyor. Ben, bu toplantıya katılarak gergin ve kavgacı bir ortamda bulunmak istemiyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" demişti.

"MECLİS'İ TEKRAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Emir, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

AKP ile bu konuda bir iletişimlerinin olmadığını, MHP'nin de kendisini bu tartışmanın dışında tuttuğunu belirten Emir, "Engin Alan mahkeme kararıyla cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı. Devlet Bahçeli 'İyi ki Anayasa Mahkemesi var.' demişti. Ama bugün söz konusu Can Atalay olunca o tutumlarını unutuyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyacak, 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın.' diyecek kadar ileri gidiyorlar" diye konuşmuştu.

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