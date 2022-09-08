﻿İYİ Parti Demetevler Onkoloji Hastanesi önündeydi

ABDULLAH MUTLU TOKGÖZ - ANKARA / YENİÇAĞ

Etkinliğe İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz’ın yanı sıra Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, İl Başkanı Yetkin Öztürk il, ilçe ve Genel Merkez ekipleri ile vatandaşlar geniş katılım sağladı.

İYİ PARTİ Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önünde bulunduğumuz Ankara Onkoloji Hastanesi, iktidarın basiretsiz, yanlış ve milletin sırtına yük olan politikaları nedeniyle kapatılmak istenmektedir.

1956 yılında kurulan, 1989 yılında mevcut yerine taşınan ve bugün 500 yatağa ulaşan, 12 ana dal ve 4 yan dalda uzmanlık eğitimi veren hastanemiz; Türkiye’de eğitim ve araştırma vasfına sahip tek onkoloji hastanesidir.

Dünya standartlarında hizmet veren yılda yaklaşık 400.000 kişiye poliklinik, 25 bin kişiye yataklı tedavi hizmeti sağlayan Onkoloji Hastanemiz, binlerce vatandaşımıza üst düzey hizmet vermiş olup her zaman bilimselliği ve kaliteyi amaçlayan bir kuruluş olmuştur. Yataklı üniteleri, kanser cerrahisi, medikal onkolojisi, kök hücre nakli, ayaktan kemoterapi üniteleri, modern radyasyon onkolojisi, acil servisi, yoğun bakımı, psiko-onkolojisi ve sosyal sorumluluk projeleri ile ülkemizin her yerinden gelen kanser hastalarımıza hizmet vermektedir.

Kanser hastaları yıllarca bu hastanede nitelikli sağlık hizmetleri aldılar. Kanser hastalarıyla ilgilenen, şifa dağıtan, kolay ulaşılan hekimlerimiz, sağlıkçılarımız bu hastanededir. Her birine emekleri için minnettarız.

Hastanede hastalarımız için sürekli eğitim merkezi bulunmaktadır. Hemen yakınında il dışından gelen hastalarımızın refakatçileriyle birlikte ücretsiz olarak kalabilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri Ankara Belediyesine ait şefkat evi ve Yenimahalle belediyesine ait Zübeyde Hanım Konukevi hizmet vermektedir.

Peki neden bu hastane kapatılmak isteniyor? Neden milletimize nitelikli hizmet veren ve erişilebilir olan hastanelerimiz bir bir kapatılıyor?

Çünkü her biri milletimizin sırtına bir kambur olan Şehir hastanelerinin yüklenicilerine hasta sayısı garantisi verildi. İktidarda vatandaşlarımız rant uğruna müşteri yerine koyarak hastanelerimizi kapatıyor.

Şehir Hastahanelerinde vatandaşımız için zamanında randevu alıp muayene olmak neredeyse imkânsız iken sağlık hizmetlerinin standartı, kalitesi, sunumu, ulaşılabilirliği tartışılırken , Şehir Hastaneleri kime hizmet ettiği sorgulanan rant merkezleri olarak belleklere kazınmaktadır. Hatırlanacağı üzere Ankara Bilkent Şehir Hastanesine verilen hasta garanti sayısına ulaşabilmek için ne yazık ki; Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi, Atatürk Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Dışkapı Çocuk Hastanesi gibi Eğitim ve Araştırma hastanelerimiz kapatılmış ve milletimiz ulaşılabilir sağlık hizmetinden mahrum bırakılarak mağdur edilmiştir.

Şu ana kadar ülke genelinde açılan 13 hastane için 30 hastane ya kapatıldı ya işlevsiz hale getirildi ya da yıkıldı. Kapanan hastanelerin etrafındaki esnaf perişan oldu çoğu iflas etti. Kent dokusu bozuldu, trafik içinden çıkılmaz hale geldi.

Şimdi de sözleşme bedeli 2,2 milyar Euro olan Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta sayısı garantilerini karşılamak için Ankara Onkoloji Hastanemizin yanı sıra her biri eğitim ve araştırma hastanesi vasfında, üst düzey sağlık hizmeti veren Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus, ve Ulucanlar Göz Hastanelerimiz ’de ne yazık ki kapatılacaktır.

Biz İYİ Parti olarak tüm hastalarımızın birer müşteri olarak görüldüğü, erişemediği devasa şehir hastanelerinin içerisinde kaybolup gitmelerine asla müsaade etmeyeceğiz!

İYİ Parti iktidarında Milletimize sözümüzdür;

"Önce insan" ilkesiyle sağlık sistemi her kademesinde yeniden yapılandırılacaktır.

Sağlık Sistemi;

Sağlıklı nesiller oluşturmak amacıyla her bir vatandaşımızı kapsayan, sağlık çalışanlarının haklarını koruyan, eğitimi, teknolojisi, endüstrisi ile erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir.

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Küresel ölçekte rekabet edilebilir güç olmanın temelinin sağlıklı nesiller yetiştirilmesinden geçtiği bilinci ile tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam koşulları içinde hayatlarını sürdürmeleri ve eşit hizmet almaları sağlanacaktır.

Sağlık sistemimiz, standardı, kalitesi yüksek hizmet sunumu ve ARGE-İnovasyon çalışmaları ile güçlendirilecektir.

İYİ Parti iktidarında devasa şehir hastanelerinin hasta sayısı garantileri, kira ve hizmet bedellerine ilişkin sözleşmeler gözden geçirilerek milletimizin sırtına yük olmalarının önüne geçilecek, kapatılan hastanelerimiz yeniden açılacak ve milletimize kaliteli, erişilebilir, sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulacaktır.

Ayrıca daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi İYİ Parti iktidarında GATA yeniden açılacak hem hastane olarak hizmet vermeye hem de askeri tıp akademisi olarak askeri doktorlar yetiştirmeye başlayacaktır.

Biz hazırız."