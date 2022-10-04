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İYİ Parti Derince İlçe Başkanından çarpıcı 4 Ekim mesajı

Hayvan Hakları Savunucuları, Hayvanları koruma Dernekleri ve Hayvan sever aktivistlerin sosyal medya çağrısına İyi Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu’ dan destek geldi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 18:40
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İYİ Parti Derince İlçe Başkanından çarpıcı 4 Ekim mesajı

İYİ Parti Derince İlçe Başkanından çarpıcı 4 Ekim mesajı
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YILDIZ ÖZÇELİK - KOCAELİ / YENİÇAĞ

Hayvan Hakları Savunucuları, Hayvanları koruma Dernekleri ve Hayvan sever aktivistlerin ‘’Hayvan hakları ile ilgili caydırıcı yasal düzenlemeler yapılana kadar 4 Ekim’i kutlamıyoruz ve herkesi bu konuda gereken tepkiyi vermeye davet ediyoruz’’ şeklinde yapmış oldukları sosyal medya çağrısına İyi Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu’ dan destek geldi.

Konuyla ilgili bir basın demeci veren Başkan Sulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

‘’Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü. Ancak son zamanlarda aktif sosyal medya kullanan herkesin gördüğü ve bildiği üzere ülkemizde özellikle de sokak hayvanlarına karşı bir linç başlatılmış durumda. Bu sahipsiz canlara acımazsızca işkence edenlerin, tecavüz edenlerin, dövüştürenlerin hiçbir caydırıcı ceza almaması yetmiyormuş gibi birde dış fonlardan beslenen hayvanlara karşı adeta nefret kusan ve katliam çağrısı yapan topluluklar türediğini üzülerek görüyorum. Ne yazık ki zaten sadece sözde var olduğunu bildiğimiz hayvan haklarında gerçekleşen tüm hak ihlalleri mevzuatlarla meşrulaştırılıyor.

Hal böyleyken bugünü kutlamanın bir anlamı da olmuyor. Bu anlamda kutlamayı reddeden ‘4 Ekim Kutlu Olmasın’ diyerek tepkilerini ortaya koyan, kısırlaştırma yapmayarak kontrolsüz çoğalmaya sebep olup sonrasında doğal yaşam alanlarından bu hayvanları toplayarak dağlara ölüme terk eden belediyeleri, bu belediyeleri denetlemeyen tüm yetkili kurumları, insanları hayvan öldürmeye teşvik eden kin ve düşmanlığa yönlendiren herkesi protesto eden tüm hayvan hakları savunucularını, aktivistlerini ve derneklerini desteklediğimi söylemek isterim.

Hayvan dostlarımıza yapılan şiddet ne zaman son bulursa, ne zaman sokakta tek bir aç hayvan olmazsa, ne zaman dağlara terk edilen canlarımıza sıcak bir yaşam alanı sağlanırsa, tecavüze uğrayan bir hayvana bu acıyı yaşatana gerekli cezalar verilerek onların tüm hakları yasal olarak güvence altına alınırsa ve onların da en az insanlar kadar yaşam hakkına sahip olduğunun bilincine ne zaman varılırsa işte o zaman Hayvanları Koruma Günü Kutlu olsun.’’

 

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