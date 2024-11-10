İYİ Parti erken seçim istiyor mu? İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan önemli açıklamalar

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunanan Dervişoğlu, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu katıldığı programda sığınmacılar konusunda da görüşlerini paylaştı.

Dervişoğlu, "Sayısı belli olmayan miktarda bir düzensiz göçle karşı karşıya devlete sormuş olduğunuzda almış olduğunuz rakamlarla tespit ettiğiniz rakamlar aynı değil, kimine göre 10 milyon sığınmacı var kimine göre 13 milyon sığınmacı var kimine göre 5 milyon sığınmacı olduğundan bahsediliyor ama bunun devletimizin, ülkemizin demogratik yapısını tehdit ettiği herkesin kabulünde olan bir husus aynı zamanda bizzat İçişleri Bakanı tarafından 729 bin sığınmacının nerede olduğunu bilmediğimiz açıklandı. Bir batı ülkesinde bir eyaletten bir eyalete gitmek bile kolay değil yerleşme açısından. Buraya gelen insanların biz yaklaşık 750 binini kaybetmişiz bunların hangi suçun faaili olacaklarından da bi haberiz ayrıca Atatürk'ün çıkardığı kanun çerçevesinde kendisine vatandaşlık verilmesinin mümkün olmadığı insanlara da vatandaşlık verilmiştir. Bu konu ile alakalı olarak hem danıştaya hem idari mahkemelere dava açtım şahsen çünkü mal edinilmesi yasak insanlar mal edinilmekten kaynaklı istisnai durumdan yararlanıp vatandaş olmuş Türkiye'de bunların sayıları da belli değil" dedi.

İYİ Parti lideri erken seçim ile ilgili de görüşlerini paylaştı. Dervişoğlu, "Erken seçime bir ihtiyaç varsa bu vadeye çek kesilir gibi talep edilmez. Bir temel ihtiyaçsa bunu doğrudan söyleyebilirsiniz ama ana muhalefet partisinin genel başkanı bir vade koydu. Dolayısıyla bu, Erdoğan’a seçimin takvimini siz belirleyin demektir" şeklinde konuştu.

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