İYİ Parti Eskil İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'ne hazırlanıyor

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Eskil İlçe Başkanlığı, 4. Olağan İlçe Kongresi için hazırlıklarını tamamladı. İlçe Başkanı Dağıstan Filikçi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek kongre, 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.00’te Eskil Ortaokulu Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Partililer ve vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen kongrede, hem yeni dönemin yol haritası çizilecek hem de teşkilatın birlik ve beraberlik mesajları verilecek.

İYİ Parti, demokrasi kültürünün en önemli unsurlarından biri olan kongre geleneğini sürdürerek, yerelde ve genelde daha güçlü bir teşkilat yapısına ulaşmayı hedefliyor. İlçe Başkanı Dağıstan Filikçi, yaptığı çağrıda tüm Eskil halkını kongreye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin hak ettiği hür, müreffeh, mutlu ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Gelin, bu tarihi günde İYİ Parti ailesinin gücüne güç katalım.”

Kongrenin, Eskil’de İYİ Parti teşkilatının geleceği için önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Hem partililerin hem de vatandaşların katılımıyla demokratik bir şölen havasında geçmesi planlanan kongreye, çevre ilçelerden de yoğun ilginin olacağı belirtiliyor.