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İYİ Parti İl Başkanı Celal Yıldırım vefat etti

İYİ Parti Gaziantep İl başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti. Yıldırım'ın hastanede tedavi gördüğü belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yıldırım'ın vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajı paylaştı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:13
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İYİ Parti Gaziantep Başkanı Celal Yıldırım vefat etti

İYİ Parti İl Başkanı Celal Yıldırım vefat etti
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Gaziantep27 Gazetesi'nin haberine göre, İYİ Parti Gaziantep İl başkanı Celal Yıldırım vefat etti. Bir süre önce Liv Hastanesi'nde  by-pass ameliyatı olan Celal Yıldırım bir süre sonra yoğun bakıma alınmıştı. 
Oradan da üniversite hastanesine sevk edilen Celal Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. 

Celal Yıldırım'ın Cenazesinin pazar günü asri mezarlıktaki Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakiben aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

AKŞENER'DEN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yıldırım'ın vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajı paylaştı.

Akşener Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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