Erdoğan'ın Sisi hakkındaki sözlerini İYİ Parti Gençlik Kolları yayınladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, 2013'teki Mısır askeri darbesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkileri kestiği ve hakkında "tiran", "katil", ve "darbeci" gibi ithamlarda bulunduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile el sıkışması tartışma yaratmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Sisi ile görüşmesine değindi.

YAYINI KESTİLER

Akşener "Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile, yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı, demek ki, futbol aşkı, pamuk gibi yapmış…Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın" dedi. Konuşması sırasında Erdoğan'ın geçmişte Sisi hakkında yaptığı konuşmalardan bir video kaydı izletti. Bu sırada Habertürk TV canlı yayını kesti, kanal konuyla ilgili kısım bittikten sonra konuşmanın canlı yayınına devam etti.

İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARINVİDEOYU YAYINLADI

İYİ Parti Gençlik Kolları, Erdoğan'ın geçmişte Sisi hakkında yaptığı konuşmaları anımsatan o videoyu sosyal medyadan paylaştı. Paylaşıma "Duyduk ki ; Genel Başkanımız grup toplantımızda videomuzu yayınlarken bazı kanallar yayını kesmiş :) Buradan da ulaşabilirsiniz." notu düşüldü.