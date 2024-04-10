İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın saat 21.00'de Halk TV'ye konuk olacak

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yrd. ve Genel Başkan adayı Tolga Akalın bu akşam Halk TV Sözüm Var programına konuk olacak.

Akalın, katılacağı programın duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam (10 Nisan) saat 21.00'de, Halk TV Sözüm Var programında; Gözde Şeker'in moderatörlüğünde değerli gazeteciler Barış Terkoğlu ve Kürşat Oğuz'un sorularını yanıtlayacağım.

İYİ Parti'nin bütünlüğünü nasıl yeniden tahkim edeceğimizin (toparlanma), nasıl yeniden güç ve çekim merkezi haline getireceğimizin (merkezileşme) ve Türkiye'yi nasıl uzun süre yöneteceğimizin (iktidar) içeriğini sizlerle paylaşacağım."