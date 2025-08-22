İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun :”Hiç kimse, Taşoluk’un sinir uçlarıyla oynamaya kalkamaz”



Olgun, projenin seraları, bal üretim alanlarını ve doğal yaşamı doğrudan tehdit ettiğini vurgulayarak, “Taşoluk’un bereketli toprakları üzerinde hangi kil’i kaldırsak altından yine sizin gibi menfaat avcıları çıkıyor” dedi.

Olgun, AK Parti’ye sert ifadelerle yüklenerek, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşımızın başına ne zaman bir dert gelse, hangi taşı kaldırsak altından siz çıkıyorsunuz. Taşoluk’ta da hangi kil’i kaldırsak gördük ki altından yine siz çıktınız. Ne hikmetse maden şirketi sahipleri de sizin partiliniz çıktı. Şaşırmamak lazım; çünkü nerede rant, çökme ve menfaat sağlama ağı var, olayın siyasi ayağı hep sizin içinizden çıkıyor. Görünen o ki, halkın emeği ve doğası sizin için sadece bir fırsat kapısı.”

Olgun, halkın iş makinelerinin ve kamyonların proje sahasına girişini engelleme eylemini değerlendirerek, “Vatandaşlarımızın kararlı ve haklı duruşu takdire şayandır. Ben de her aşamada Taşoluk halkının yanındayım ve bu haklı mücadelenin takipçisi olacağımı ilan ediyorum. Hiç kimse, Taşoluk’un huzurunu bozamaz; halkımızı güvenlik güçleri ile karşı karşıya getiremez ve sinir uçlarıyla oynamaya kalkamaz” dedi.

Olgun ayrıca yetkililere seslenerek, verilmiş olan maden ruhsatının derhal iptal edilmesi ve halkın haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Taşoluk’un doğal güzellikleri ve tarımsal üretimi, hepimiz için korunması gereken bir değerdir ve öyle de kalacaktır. Olgun açıklamasını, “Doğayı ve halkı hiçe sayarak menfaat peşinde koşanlar, Taşoluk’un direnişi karşısında her zaman yenilgiyi tadacaktır” sözleriyle tamamladı.



Afyon / Efe Hasan Öğünç