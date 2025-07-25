İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş’tan Osmaneli'ye geçmiş olsun ziyareti

Bilecik - SERHAT KAYA / YENİÇAĞ

Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş ve beraberindeki heyet Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Durmuş incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, “Sakarya İl Başkanımız Ahmet Uçak ve kıymetli yöneticileri ile birlikte Sakarya’da ki yangın felaketi sonrası Bilecik Osmaneli’nde devam eden yangınları yerinde inceledik. Sonrasında Osmaneli Belediye Binamıza gelerek Osmaneli Belediye Başkanımız Bekir Tosun’dan yangının gerçekleştiği alanlar ve etrafındaki yerleşim yerleri hakkında bilgi aldık. Kıymetli Başkanımıza bize sunduğu bilgiler için teşekkür ediyor; Osmaneli için elimizden geleni yapacağımızı belirtiyorum.” dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Cumali Durmuş, Sakarya İl Başkanı Sayın Ahmet Uçak, Geyve İlçe Başkanı Sayın Remzi Sönmez ve beraberindeki heyet, yaşanan yangın dolayısıyla ilçemize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretleri ve destekleri için kendilerine teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.