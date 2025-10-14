YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu İlçe Kongresi'nde yaptığı sansasyonel konuşmada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille hedef aldı. Yılmaz, "Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyorsunuz" derken, borçlanmayı, şirketleşmeyi ve arsaların satışını ağır sözlerle eleştirdi.

"BORÇTA BİRİNCİYİZ, KARARLAR DIŞARIDAN GELİYOR"

Yılmaz, konuşmasının en çarpıcı noktalarını Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu ve karar mekanizmasının işleyişine ayırdı. Bu kısımlar, konuşma metninde iki kez vurgulandı:

"Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyorsunuz şu anda. Türkiye'nin kişi başına en borçlu belediyesi Ordu Büyükşehir Belediyesi."

Belediyenin bir "çete tarafından yönetildiğini" ileri süren Yılmaz, karar vericilerin bağımsız olmadığını savundu:

"O tarihte de söyledim, yine söylüyorum. Bir çete tarafından yönetiliyor Büyükşehir Belediyesi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin karar mekanizmasında bulunanların kendi özgür aklı ve hür iradeleri yok. Onlara bir yerden talimat geliyor. O talimatın gereği az önce değerli il başkanımın bahsettiği tesisler borçlandırılmak suretiyle devam ediyor."

ŞİRKETLERİN HEPSİ ZARAR EDİYOR!

Kendi Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini örnek gösteren Yılmaz, şirket sayısındaki artışı ve yönetim kurulu maliyetlerini israf olarak nitelendirdi:

"Ben 4,5 sene Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Bir tane belediye şirketim vardı. Bir tane. Şu anda sayısını bilmiyorum ama sekizin üzerinde. Bir tanesinin beş tane yönetim kurulu üyesi var çarpı yüz bin liradan hesap edin. Sekiz tanesini siz tahmin edin. Ve bu sekiz tanesinin tamamı da zarar ediyor değerli kardeşlerim. Biz bunu mu hak ediyoruz?"

"SATILMADIK MEZARLIK YANI ARSA BİLE KALMADI!"

Yılmaz, önceki belediye başkanları Kazım Türkmen, Fikret Türkyılmaz ve Seyit Torun dönemlerinde bir metrekare yer satılmadığını belirterek, mevcut yönetimin gayrimenkul satışlarını ağır bir dille eleştirdi:

"Köprüden önce son çıkış demiştim. Satılmadı hiçbir yer bırakmadılar... Arkadaşlar şu anda köylerdeki köy tüzel kişiliğine ait mezarlığın yanındaki küçücük elli metre yüz metrekare arsaları bile sattılar bunları. Sat, sat, sat. Nereye kadar?"

Yılmaz, yan tarafa yapılan otogarın yanındaki tesis için de "Tam ucube bir tesis. Şehrim adına çok üzgünüm" yorumunu yaptı.

SORUMLULUK VE HESAP ÇIKIŞI: "KİM ÖDEYECEK?"

Satılan malların hesabının Ordu halkına kesileceğini iddia eden Yılmaz, görevden ayrılan yöneticileri işaret etti:

"Ve satan gidiyor. Bir imar daire başkanı vardı. Çekti gitti. Kim ödeyecek hesabı? Ben ödeyeceğim. Benim çocuğumu ödeyecek. Siz ödeyeceksiniz. O yüzden memleketimiz kötü yönetiliyor, iyi idare edilmiyor."

"TOKATLI, TRABZONLU VE FETÖ'NÜN DİBİNDEKİ ADAM"

Yılmaz, siyasi eleştirilerini iktidar partisine yönelterek, Ordu'nun milletvekili seçimlerindeki tercihini sorguladı:

"Oy verdik değil mi? Kime oy verdik? Altınordu'da iktidar partisi üç milletvekili ilin genelinde çıkarmak kaydıyla destek istedi ve verdik. Kime oy verdik? Birinci sıradaki kim? Tokatlı. İkinci sıradaki kim? Trabzonlu. Üçüncü sıradaki kim? FETÖ'nün dibinde fotoğrafı olan adam."

Milletvekillerinin Ordulu olmamasını ve liyakatsizliği eleştiren Yılmaz, siyaset kurumunun yokluğuna dikkat çekti:

"Git Trabzon’a Ordulu birisini koy bakayım ne yapıyorlar? Ya. Verdik ya kardeş. Biz oy verdik ya bu adamlara ya. Yüzde kırk oy aldılar bunlar milletvekili seçiminde. Şimdi bina yapılıyor, itiraz edecek adamın yok. Belediye usulsüz iş yapıyor, itiraz edecek adamın yok. Ortada milletvekili yok. Ortada siyasetçi yok. Biz kendi kendimize bildiğimiz arkadaşlarımız geliyoruz ve konuşuyoruz. Bunu hak ediyoruz şimdi."