İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Melih Gökçek'e gönderme. Bir jeliboncu arkadaş var Ankara'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’de düzenlenen mitingde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Akşener, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'e yaptığı göndermelerle dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Melih Gökçek'e gönderme. Bir jeliboncu arkadaş var Ankara'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Kocaeli’de miting düzenledi.

Akşener, 14 Mayıs seçimleri için hem Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de partisine birer oy istedi.

Kocaeli'de toplanan kalabalığa hitaben konuşan Meral Akşener, ABB eski başkanı Melih Gökçek için çarpıcı ifadeler kullandı.

Akşener hizmette bulunduğu süre zarfında Ankara'yı ne kadar büyük zarara uğrattığının altığını çizdiği Gökçek'le ilgili olarak, “Bir jeliboncu arkadaş var Ankara’da. Niye dinozora düştün arkadaş. O park 16 milyar liraya yapılmış. Üç kişinin cebine gitmiş" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olaraksa, "Biraz evvel burada konuşan Mansur Yavaş ise ne yaptı? Ankara çiftçisine 4 yılda 4,5 yılda 4.5 milyar lira para kazandırdı. Hesap edin hırsızlık kesildiği gün ne olacak. Bunlar konuşmasın diye…

Bir şeyi birlikte başaracağız. Adaletin yargının bağımsız korkusuz objektif vicdaniyle karar vermesi.

Hukukun üstünü yandaşlığın kaldırıldığı bir Türkiye. Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e." kelimelerini sarf etti.

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