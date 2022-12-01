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  • Zaytung kapak yaptı. Meral Akşener'in büyük tepki gösterdiği olaya Zaytung son noktayı koydu

Zaytung kapak yaptı. Meral Akşener'in büyük tepki gösterdiği olaya Zaytung son noktayı koydu

Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek sunma projesinin kaymakamlık tarafından engellenmesi tepki toplamıştı. Mizahi ve ironik haber aktarımları ile bilinen Zaytung, Akşener'in açıklamalarına ilişkin dikkat çeken bir içeriğe imza attı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:54
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Meral Akşener'in büyük tepki gösterdiği olaya Zaytung son noktayı koydu. Zaytung kapak yaptı

Zaytung kapak yaptı. Meral Akşener'in büyük tepki gösterdiği olaya Zaytung son noktayı koydu
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İYİ Partili Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek sunma projesinin kaymakamlık tarafından iptal edilmesine İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert tepki göstermişti. Mizahi ve ironik gündem aktarımları ile bilinen Zaytung Akşener'in açıklamaları ile ilgili haberimizi, şu ifadelerle aktardı:

"Pandemide belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımını, şimdi de öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımını yasaklayan AKP, ''Bizim aç bıraktığımızı kimse doyuramaz'' ilkesinden taviz vermiyor... "

AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI

İYİ Partili Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek sunma projesinin kaymakamlık tarafından iptal edilmişti.

Partisinin grup toplantısında kaymakamlık kararını değerlendiren Akşener, konuya ilişkin "Sayın Erdoğan’a ‘siz bunun hayır duasını alın’ dedik. Nesli kaybediyoruz. 3-4 yaşındaki çocukların kemikleri sayılıyor. 15 yaşındakilerin çoğu obez protein almadıkları için! Buna kulak tıkadılar! Demre Belediyesi, pilot olarak başladı bu uygulamaya. Kaymakamlık, Demre Belediyesi’nin bu yemek yardımını ortadan kaldırdı, yasaklandı bu! Kimsesizlerin kimiydiniz öyle mi, hadi be!" ifadelerini kullanmıştı.

ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITIMINA PARALEL DEVLET YAKIŞTIRMASI 

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımı çalışmalarının yasaklanmasına ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "paralel devlet" suçlaması yapmıştı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtımı çalışmalarının yasaklanması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Anadolu'da 'ayrı baş çekmek' deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır' yorumunda bulunmuştu.

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ACLARIDA SİZ DOYURUVERİN DIYE SÖYLENEN SÖZÜ .
1.12.2022 17:06
NE CABUK UNUTMUŞ ?  
 
Veli
1.12.2022 17:02
Erdoğan türk halkını terbiye ediyor.  
 
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