İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Kimse ile kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ittifak olacak mı sorularına da yanıt vererek "Size söz veriyorum, hiç kimsenin masasında olmayacağım" diyen Dervişoğlu, "Zamanı gelmeden, sizlerin bilgisi ve haberi olmadan hiç kimseyle kapı arkasında pazarlık yapıp herhangi bir angajmana girmeyeceğim" diye konuştu.

'HİÇ KİMSENİN MASASINDA OLMAYACIĞIM'

Dervişoğlu, açıklamasının devamında "O dönemin şartları zorlamıştı bizi. O dönemin şartları sürüklemişti bizi bir yere. Buradan genel başkanınız olarak, dava arkadaşınız olarak, mücadele arkadaşınız ve kavga arkadaşınız olarak size söz veriyorum. Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım. " dedi.

'BEN MÜCADELE ADAMIYIM'

Başkaları gibi rol yapmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Ben kürsülerde başka konuşup aşağıya indiğimde de 'Siyaseten böyle söylenmesi gerekiyor. Kusura bakmayın' diyenlerden değilim. Ben mücadele adamıyım. Ben bu ülkenin doğrularını, bu ülkenin yanlışa sebep olmuş adımlarını muhataplarının yüzüne karşı da söylemekten ziyadesiyle memnun olurum" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, partiden ayrılanlara ilişkin olarak da "Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Gidenler için böyle çok büyük ağıtlar yakacak falan da değilim. Siyaset kalanlarla yapılır" dedi.