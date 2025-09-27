İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Mersin'de konuştu

İYİ Parti, Mersin - Yenişehir miting düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuşma yaptı. İYİ Parti lideri 'Birinci Vazifen' mitinginde 'ülkeyi yönetmeye talibiz' diyerek seslendi.

Dervişoğlu, “‘Gazze düşerse Ankara düşer’ diyorlar, Gazze sizin yüzünüzden düştü. Gazze’yi Las Vegas yapma hayalleri kuranlarla, soykırımcı Netanyahu’yla birlikte düşürdünüz. Ankara düşmez merak etmeyin, düşecek olan sizsiniz” dedi.

İŞTE DERVİŞOĞLU MİTİNGİNDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR:

-“Hepimiz açız, aç. Açlık her dilde aynı. Öyle bir yağma var ki, öyle bir hırsızlık var ki, her dilde aynı, her dinde haram. Yarattıkları kültür, çalana sen niye çaldın dememek ‘Hani bana, hani bana’ deyip. Suçlarına ve günahlarına ortak etmek”

-“Al koltuk ver vatan bir muhalefet istemektedirler. Milletin vermediğini kendine hak görmektedir. İşte biz bunu reddediyoruz çünkü bunların tıka basa yediği masaların hesabını milletçe biz ödüyoruz”