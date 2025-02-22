İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan ‘diploma’ yorumu! 'Diploma denince akla Tayyip Erdoğan geliyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir Teşkilat Buluşması’nda önemli açıklamalar yaptı.

Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘diploma’ iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Dervişoğlu, “Tayyip Erdoğan da bazen siyasi aklını mı yitiriyor diye endişe ediyorum. Çocuğunuzun diplomasını gördüğünüzde Tayyip Erdoğan’ın bir diplomasın olmaması durumu gelmiyor mu aklınıza geçmişte? Tayyip Erdoğan'ın 4 yıllık bir diploması var tamam. 4 yıllık diploması yok, 3 yıllık var. Yok 2 yıllık var diye konuşulmadı mı? Diploma denince akla zaten Tayyip Erdoğan geliyor. Kimse bana diplomamı sormuyor ki” diye konuştu.

Dervişoğlu açıklamasına "Şimdi de başkalarının diplomalarının üzerinden bir tartışma yaşansın, siyaset bir oyun kursun, herkes de iktidarın kurduğu oyunun peşinden gitsin. Biz İYİ Parti’yi oyun kuranların oyununu bozmak için kurduk. Oluşturdukları yapay gündemlerle meşgul olmayacağız" diye devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir Teşkilat Buluşması’na katıldı. Programa Dervişoğlu’nun yanı sıra; partinin genel başkan yardımcılar, İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ile çevre illerin il başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Dervişoğlu konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ‘diploma’ iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması tartışmalarını hatırlattı.

"İYİ PARTİ'NİN TEMELİ İZMİR'DE ATILDI"

Dervişoğlu, konuşmasında İYİ Parti’nin temellerinin İzmir’de atıldığını vurgulayarak, “İYİ Parti aslen bir İzmir partisidir. İzmir gibi birbirini seven ve güvenen insanların partisidir” ifadelerini kullandı. İzmir’de başlayan hukuk ve demokrasi mücadelesinin, İYİ Parti’nin kuruluşunda önemli bir rol oynadığını belirtti. Kendisi için siyasete atılmanın kariyer planı olmadığını, ancak Allah’ın nasip ettiği bir görevi yerine getirdiğini belirten Dervişoğlu, “Ben sadece bir genel başkan değil, tarihe ve sizlere karşı sorumluluğu olan biriyim” dedi.

"SİYASET KALANLARLA YAPILIR"

Dervişoğlu, parti içindeki kırgınlarla ilgili de konuşarak, istifa eden milletvekillerine atıfta bulunarak “Gidenleri hiç hesaba katmıyorum, siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılır” dedi. Partisinin kuruluşuna emeği geçmiş kimseyi unutmadığını ve onların başının üzerinde yeri olduğunu belirten Dervişoğlu, “Yanınızda olmayan arkadaşlarımızı kucaklamak sizin görevinizdir” dedi. Dervişoğlu "Ama ‘Ben yoksam İYİ Parti yoktur’ diyenler, partiye zarar vermek üzere birtakım planları yaşama geçirenler değildir kastettiklerim.” diye konuştu.

"İNSANLARIMIZA KORKMA KONUŞ DİYORUZ"

Mevcut iktidarın ‘baskı’ rejimini de eleştiren Dervişoğlu, insanların suskunluğuna dikkat çekti ve şöyle dedi:

“Anadolu’nun her yerindeyiz. Milletin derdiyle hemhal olmak, kendimizi anlatmak için dolaşıyoruz. Siyaseten kendimize istifade alanı yaratarak kelamlar sarf etmiyoruz. Gittiğimiz her yerde Türkiye’yi, çocuklarımızın geleceğini, emeklileri, şehitlerimizi, gazilerimizi, kepenlerini kapatmakla karşı karşıya bırakılmış esnafımızı, çiftçinin derdini konuşuyoruz. Gezilerimizde STK’lar, kanaat önderlerini, esnaf odalarını, çiftçileri tarlasında, öğrenciyi okulunda, emekçiyi tezgahında ziyaret ediyoruz. Buraya gelmeden STK’ları ziyaret etik. Kentin sorunlarını dinledik, sorunların çözümüne yönelik önerileri karşılıklı münazara ettik. Bir suskunluk var. İnsanlar konuşurken önce etrafına bakıyor, gazeteci var mı diye bakıyor.

Türkiye kötü günler geçiriyor. Çok ilginç bir noktada Türkiye. Türkiye insanların bastırıldığı, susturulduğu, hukuksuzluğun hakim olduğu bir ülkeye dönüşmüş. Türkiye’deki yönetim doğru bir iş yapmıyor. Madem kötü işler yapılıyor ve bundan kaynaklı olumsuzluklar yaşanıyor. O zaman durumdan vazife çıkarıp vaziyet almak gibi bir tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. Onun için dolaşıyoruz. Onun için insanlarımıza ‘konuş, korkma’ diyoruz.”

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KURDUĞU MECLİS'TE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E HAKARET ETTİRMEYECEĞİZ"

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘yeni açılım’ çıkışını da eleştiren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Konuşalım ama boş konuşmayalım. Herkes konuşsun ki kim doğru kim yanlış konuşuyor bu millet görsün. Türkiye’de konuşanlar, ‘Abdullah Öcalan denen kişi TBMM kürsüsüne gelsin, DEM Parti grubundan seslensin, terör örgütünü lağvetsin. lav edilsin’ diyor. AKP’den birileri çıkıyor ‘biz yeni bir devlet kuruyoruz’ diyor. Öte taraftan Sayın Cumhurbaşkanın çıkıyor ‘Yeni Türkiye kuruyoruz’ diyor. Bırakın konuşsunlar. Kim doğru konuşuyor kim yanlış konuşuyor ortaya çıksın. Bunların da yanlış konuştuğunu milletimize anlatma imkanı bulalım. ‘Yeni Türkiye kuruyoruz’ diyor. Yenisinin kurulması için eskisinin yıkılması lazım. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Bunlar bu ülkeyi yıkmak, sindirmek, bastırmak ve suskunluğa mahkum etmek adına uzunca bir zamandır çalışıyorlar. Bunlar bu milletten ve bu milletin evlatlarından Sevr’in Mondoros’un intikamını almaya çalışıyorlar. Kurtuluş savaşıyla, ardından kurulan cumhuriyetle hesaplaşmak istiyorlar. Bu bize bir şey yaptıracak konu değil. Bir şey yapması gereken milliyetçilikten asla vazgeçmeyen, bu ülkeyi uzunca bir zamandır yönetip onları kendilerine ortak alarak kollarını havaya kaldıranlardır. Onları bu milletin başına bela edenlerin yapması lazım. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu TBMM’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettirmeyeceğiz.

"ESKİYEN SENSİN TAYYİP ERDOĞAN"

Dervişoğlu, ‘yapay gündem’ eleştirisi de yaparak şunları söyledi:

“Benden susmamı bekliyorlarsa havalarını alırlar, yanılırlar. Biz ülkenin gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye’nin bunların yarattığı yapay gündem tartışmasında boğulmasına da izin vermeyeceğiz. Birtakım gündemler oluşturmaya çalışıyorlar. Vesayete Türkiye’sinden, eski Türkiye’den bahsediyorlar. Eski Türkiye’den kast ettikleri Recep Tayip Erdoğan öncesi. Eski Türkiye diye kast ettiğini görüyorsunuz. 23 yıldır iş başında. Cumhuriyetimiz 100 yıllık. Bu 100 yılın bir çeyreğini Tayyip Erdoğan yönetmiş. Eskiyen sensin Tayyip Erdoğan. Günü gelecek bu millet de Tayyip Erdoğan vesayetinden kurtulacak.

"BİR DAHA SEÇİLEMEME ENDİŞESİYLE NE YAPMASI GEREKİYORSA ONU YAPAN BİR CUMHURBAŞKANI VAR"

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘adaylık’ tartışmaları üzerinden de “Türkiye bugün bir güvensizlik girdabında. O dönemler, o dönemki siyasilerin basiretiyle açıldı. Şimdi bir kere cumhurbaşkanı olmuş, bir daha seçilememe endişesinden ötürü ne yapmak gerekiyorsa onu yapmaya çalışan bir cumhurbaşkanı var Böyle bir rejime demokrasi denir mi? Demokrasi bir defa gitmekten korkanların sahip çıkacağı rejimi değildir. Demokrasi, altı defa gidip 7. kez gelenlerin rejimidir” ifadelerini kullandı.