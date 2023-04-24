İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam saat 20.30'da Sözcü TV ekranlarında

Bu akşam saat 20.30’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuk olacağı Liderler Özel programında öne çıkacak satır başları şu şekilde;
14 Mayıs’ta sandıklara nasıl sahip çıkacaklar?
Milletvekili aday listeleri tartışmalarına ne diyor?
Birinci parti olma hedefini gerçekleştirebilecekler mi, anketler ne söylüyor?
Seçim sonrası ekonomide neler değişecek?
Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin ve Sözcü Televizyonu Moderatörü Serap Belovacıklı soracak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Liderler Özel'de yanıtlayacak.